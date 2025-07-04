В Кривому Розі пролунали повторні вибухи

В Кривому Розі пролунали вибухи вранці 4 липня. Перед цим для міста оголосили загрозу застосування авіаційних засобів ураження по місту.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Що відомо про вибухи в Кривому Розі 4 липня

О 10:28 у Криворізькому районі оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили України повідомили, що на місто рухається російський БпЛА. Підвищена небезпека була оголошена о 10:41.

Кривий Ріг – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,

– писали військові.

Уже о 10:48 жителі Кривого Рогу почули вибух. Росіяни знову обстріляли місто дронами.

Місцева влада поки не розповідає про подробиці атаки. Але Олександр Вілкул підтвердив, що над містом літали ворожі "Шахеди".

Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет,

– наголосив посадовець.

За кілька хвилин гучно було також у Дніпрі. Туди також рухалися "Шахеди".

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Нагадаємо, що цієї ночі Дніпропетровська область перебувала під масованою атакою російських БпЛА. Сили ППО змогли збити 14 ворожих дронів-камікадзе. Їхні уламки пошкодили приватний будинок і два гаражі. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Окрім цього, обстрілу вночі зазнав Павлоград. Росіяни запустили на місто свої ударні дрони.