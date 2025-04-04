У Кривому Розі внаслідок ворожого обстрілу загинуло багато дітей
- Внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу загинули 6 дітей, кількість поранених уточнюється.
- Через атаку в місті горять автівка та гаражі, триває пошуково-рятувальна операція.
Російська армія 4 квітня цинічно вдарила балістикою по Кривому Рогу. Серед жертв атаки є також діти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
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Скільки дітей загинуло після атаки по Кривому Рогу
Президент Володимир Зеленський написав, що, станом на 20:07 4 квітня, через ворожу атаку у Кривому Розі серед загиблих – 6 дітей. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик.
За даними Сергія Лисака, кількість поранених ще уточнюють.
Постійно збільшується й кількість постраждалих. Ця інформація – згодом,
– написав начальник Дніпропетровської ОВА.
Він також підкреслив, що у місті внаслідок обстрілу горить автівка та гаражі.
За даними Вілкула, у Кривому Розі внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинули 14 людей. Однак на місці ще триває пошуково-рятувальна операція, тож ця кількість може збільшитися.
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До слова, у Кривому Розі ввечері 4 квітня пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги. Окупанти запустили по місту балістику, що влучила по житловому мікрорайону міста.