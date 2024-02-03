У Кривому Розі ворог атакував підстанцію Укренерго: у місті вводять графіки відключень світла

Російська армія вночі 2 лютого обстріляла енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. Внаслідок цього удару у місті ввели графіки аварійних відключень світла.

Ці графіки працюватимуть за тим же алгоритмом, що працювали у місті під час блекаутів наприкінці 2022 – на початку 2023 років. На пошкоджених енергооб'єктах тим часом тривають відновлювальні роботи.

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У Кривому Розі ввели графіки відключень світла

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що з 3 лютого, з 8:13 у місті зупиниться швидкісний трамвай. Крім того, частина лікарень, а також комунальні об'єкти, що подають воду та тепло, там, де це можливо, переходять на генератори.

Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком,

– сказав Вілкул.

Водночас він нагадав, що у місті створено 213 "Пунктів незламності", де є електрика, тепло і все необхідне. Ці "Пункти незламності" можна знайти за допомогою інтерактивної мапи.

Де розташовані пункти незламності у Кривому Розі: дивіться на карті

Про ситуацію з відключеннями світла також розповіли в Укренерго. Представники компанії зазначили, що через обстріли та падіння уламків ворожих БпЛА постраждало обладнання підстанції Укренерго та дві високовольтні повітряні лінії.

"Були знеструмлені побутові та промислові споживачі міста Кривий Ріг. Фахівці Укренерго почали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги. Триває заживлення споживачів", – наголосили у компанії.

Варто зазначити, що наразі у Криворізькому районі через атаку Росії без світла залишились 15 тисяч людей. Також не працюють дві котельні.

Згодом про нові обстріли енергоінфраструктури розповіли у ДТЕК. Представники компанії сказали, що вночі 3 лютого ворог обстріляв теплоелектростанцію. Там було серйозно пошкоджено обладнання, і наразі енергетики ліквідовують наслідки обстрілу, але, на щастя, минулося без постраждалих.

Росія обстріляла енергоінфраструктуру Кривого Розу