У Кривому Розі застрелили собаку місцевого зоозахисника

Невідомі зловмисники з пневматичної зброї розстріляли тварин, які мешкали у працівника ГО "Альянс Захисників Тварин" у Кривому Розі. Поранення одного собаки виявилося смертельним.

За словами власника собак Артема Пушкова, інцидент стався 3 вересня, напередодні Маршу Захисників Тварин. Собаки, яких чоловік забрав з вулиці, досить дивно поводилися ввечері та дивно реагували на щось біля вхідних воріт.

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Коли ж власник поїхав у справах, його дружина помітила, що одна з тварин голосно засковчала.

Зоозахисник просить про розголос

За словами активіста, зловмисники поцілили в цуценя, якого принесли з вулиці 3 тижні тому. Ця собака дивом вижила попри два кульових поранення.

А от інший пес лежав у калюжі крові в неприродному положенні біля вхідних дверей до будинку.



Зара була ще тепла, але вже без ознак життя!!! Вбили у моєму домі та моєму подвір’ї, де завжди бігають поруч з собаками моя шестрирічна донька та дружина,

– підкреслив Пушков.

На місце події викликали поліцейських, які зафіксували факт злочину. Заява № 21966 перебуває на розгляді у міському відділку поліції, де правоохоронці мають кваліфікувати злочин.

Зоозахисник попросив розголосу інциденту та звернувся до поліції з проханням відкрити кримінальне провадження за навмисне вбивство тварин.

Судячи з відео операції постраждалого собаки, стріляли зловмисники з дрібнокаліберної гвинтівки.

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