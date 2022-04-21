У Кривому Розі змінять назви вулиць, які пов'язані з Росією

У Кривому Розі змінять топографічні назви, що пов'язані з країною-агресором. Це стосується, зокрема, вулиць.

Тепер у Кривому Розі не буде Московської, Волгоградської, Бурятської вулиць. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул 20 квітня.

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Не тільки я вважаю, що тепер у Кривому Розі не повинно бути назв вулиць Московської, Волгоградської, Бурятської та інших. Петиція з такою ініціативою також набрала потрібну кількість голосів,

– пише Вілкул.

Рішення щодо топонімів обговорять наступної сесії. Опісля створять робочу групу, до якої увійдуть депутати та науковці. Вони проведуть інвентаризацію назв та підготують пропозиції щодо перейменування.

Вілкул каже, що вулиці перейменують на честь українських захисників, які захищають Кривий Ріг. "Я обіцяв, що ми увічнимо пам'ять героїв-вертолітників, які зупинили колону ворога з більш ніж трьохсот одиниць техніки на підступах міста під Баштанкою та Новим Бугом на третій день війни", – додав очільник військової адміністрації.

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