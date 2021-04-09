Кривонос заявив, що не вважає Оксану Марченко колаборанткою

Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос заявив, що Оксана Марченко не є колаборанткою. Усе через те, що вона перебуває на території України.

Кривонос у програмі "Перехресний допит" зазначив, що ті, хто перебувають на українській території не є колаборантами. Він наголосив, що поняття колабораціонізму стосується співпраці з окупаційними військами на окупованій території Донбасу та Криму.

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На запитання, чи вважає Кривонос колаборанткою Марченко, завод якої постачає паливо для танків Росії, генерал ЗСУ заперечив це. За його словами, завод є вже іншим питанням.

Ні, вона не може бути колаборанткою, вона ж перебуває на нашій території,

– наголосив він.

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на Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Їхні активи заблокували. Причиною санкцій стало фінансування тероризму.

Чому Марченко не несе відповідальність

Кривонос також зазначив, що запитання про те, чому Марченко досі не несе відповідальність, варто ставити Раді нацбезпеки й оборони. За його словами, це також стосується діяльності Служби безпеки України, яка накопичує матеріали у справі й може реалізовувати їх у вигляді кримінальних проваджень.

Однак він зазначив, що для обвинувачення потрібні докази.

"Багато є обвинувачень, але якщо ми демократична країна, то в цих випадках мають бути чіткі обвинувачення, розслідування, які потім можуть переростати в суди", – розповів Кривонос.

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Генерал ЗСУ також додав, що покращення роботи РНБО та СБУ могло б пришвидшити розв'язання цих питань.

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