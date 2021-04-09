Кривонос заявив, що не вважає Оксану Марченко колаборанткою

Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос заявив, що Оксана Марченко не є колаборанткою. Усе через те, що вона перебуває на території України.
Джерело:24 канал
Кривонос у програмі "Перехресний допит" зазначив, що ті, хто перебувають на українській території не є колаборантами. Він наголосив, що поняття колабораціонізму стосується співпраці з окупаційними військами на окупованій території Донбасу та Криму.
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На запитання, чи вважає Кривонос колаборанткою Марченко, завод якої постачає паливо для танків Росії, генерал ЗСУ заперечив це. За його словами, завод є вже іншим питанням.
Ні, вона не може бути колаборанткою, вона ж перебуває на нашій території,
– наголосив він.
Чому Марченко не несе відповідальність
Кривонос також зазначив, що запитання про те, чому Марченко досі не несе відповідальність, варто ставити Раді нацбезпеки й оборони. За його словами, це також стосується діяльності Служби безпеки України, яка накопичує матеріали у справі й може реалізовувати їх у вигляді кримінальних проваджень.
Однак він зазначив, що для обвинувачення потрібні докази.
"Багато є обвинувачень, але якщо ми демократична країна, то в цих випадках мають бути чіткі обвинувачення, розслідування, які потім можуть переростати в суди", – розповів Кривонос.
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Генерал ЗСУ також додав, що покращення роботи РНБО та СБУ могло б пришвидшити розв'язання цих питань.
Повний випуск програми "Перехресний допит": дивіться відео
Завод Марченко в Росії: що відомо
- Оксана Марченко та її чоловік Віктор Медведчук володіють нафтопереробним заводом у Ростовській області.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, саме там окупанти беруть дизпальне, щоб заправляти свої танки в ОРДЛО.
- Нафтопродукти звідти також постачають для корпорації Exxonmobil у США та в окупований Крим.