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      Криворучко: керівництво УЗ щоразу пише нову Стратегію, але забуває про її реалізацію

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      Олександр Криворучко
      Олександр Криворучко / фото з відкритих джерел

      Кожен раз нове керівництво УЗ пише нову Стратегію, але забуває про головне – необхідність її реалізації.

      Про це на своїй Facebook-сторінці написав глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, коментуючи нову стратегію "Укрзалізниці" на найближчі п'ять років, яку затвердив Кабмін.

      "Кожне нове керівництво приходить в УЗ і пише нову Стратегію. При цьому всі забувають про головне – необхідність її реалізації. Розробляла Стратегію Наглядова рада УЗ. До компетентності її членів в цілому є великі питання. Вони не вміють ставити завдання, забезпечувати результат, у них немає мотивації і розуміння проблемних питань діяльності компанії. Ця Стратегія не має цільових показників, KPI для менеджменту, цілей щодо підвищення ефективності і зниження витрат. А, значить, УЗ спочатку ставить некоректні стратегічні цілі, які заведуть галузь і економіку в ще більший тупик", – написав він.

      Він також зазначив основні 5 питань до нової стратегії УЗ.

      "Обґрунтовані тарифи. Саме це стоїть на першому місці серед основних стратегічних ініціатив? У розумінні УЗ "обґрунтовані" – означає максимально можливі. Тобто вже при постановці цілей створюється конфлікт інтересів з клієнтами. І ніхто не говорить про те, що потрібно задовольнити потребу клієнтів або досягти з ними згоди. Більше того, як ми знаємо, УЗ не встановлює тарифи. Вона лише дає свої пропозиції: обґрунтовані чи не дуже, а затверджує їх акціонер, тобто Кабінет Міністрів. А, значить, досягнути цю мету можна буде тільки лобістськими методами. Тобто компанія у своїй Стратегії спочатку ставить лобістські цілі?" – пише він.

      "Реорганізація товариства, боротьба з корупцією, раціоналізація, тобто все те, що вимагає дій з боку керівництва компанії – тільки на других ролях. Боротьба з корупцією. Не усунення, а боротьба. Знову процес, знову менеджмент ні за що не відповідає. Він бореться. Якими методами? Запуск комплаєнс-офісу, який буде сам джерелом корупції, як багато антикорупційних органів в нашій країні. Йдеться і про превентивні заходи, але що мається на увазі – не зазначено. Напевно, творці Стратегії і самі не дуже розуміють", – зазначає він.

      Довгострокова інвестиційна програма. Передбачено два пункти:
      1) Усунення накопиченого недоінвестування в інфраструктуру в минулі роки;
      2) Збільшення якості і продуктивності рухомого складу, особливо тягового. Навіть аналізувати складно, оскільки нічого не зазначено. І потім відповідати менеджменту теж не за що,
      – пише він.

      "Немає спонукання до дії. Наприклад, пункт в розділі "Раціоналізація активів": "Визначення оптимальної кількості та розташування виробничих підрозділів". Визначили. Що далі? Які рішення чи дії потрібні? Так у всьому. Тому, що документ орієнтований на процес, а не результат", – зазначив Криворучко.

      Він також зазначив, що єдиний позитивний момент у новій стратегії –  її регулярні публічні обговорення.

      "Єдиний позитивний момент – це публічні обговорення виконання Стратегії кожні 6 місяців. В принципі, це крок до прозорості. Але з такою постановкою цілей, менеджмент буде помпезно розповідати про свої успіхи в їх виконанні. Але розслаблятися не варто. Спитаємо з усіх. Мало не здасться", – резюмував він.

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      Теги: Новини України Укрзалізниця
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