Новий оберт кризи в КСУ: Головатий позбавив Тупицького зарплати й службового авто

Олександр Тупицький і Сергій Головатий називають себе чинними очільниками Конституційного Суду України. 30 квітня стало відомо, що Головатий видав розпорядження позбавити Тупицького зарплати та службового авто.
Джерело:УНІАН
Водночас Тупицький видав розпорядження й собі – яким "скасував" підписаний Головатим документ. Про це написали в УНІАН із посиланням на джерела в КСУ.
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Головатий позбавив Тупицького зарплати в КСУ
30 квітня з'явилося розпорядження голови Конституційного Суду з реєстраційним номером 34/01/2021-ОД, підписане Сергієм Головатим як виконувачем обов'язків голови КСУ. У документі вказано, що:
- Суддям Касмініну та Тупицькому слід припинити нараховувати зарплату.
- І позбавити їх права користуватися службовими автомобілями.
Аргументоване розпорядження указом президента Зеленського, який 27 березня звільнив Тупицького з посади судді КСУ (точніше, скасував указ Януковича 2013 року, яким той призначив Тупицького та Касмініна).
Розпорядження Головатого / Фото "Дзеркало тижня"
Виконання свого розпорядження Головатий поклав на керівника секретаріату КСУ, а контроль за виконанням залишив за собою.
Тупицький образився і назвав дії Головатого "протиправними"
Олександр Тупицький у боргу не залишився, і того ж дня видав своє розпорядження – "Про запобігання протиправних дій заступником голови КСУ Головатим". Воно також має реєстраційний номер (35/01/2021-ОД), але не має печатки (адже вона у Головатого).
- У такий спосіб Тупицький начебто скасував розпорядження Головатого – "протиправне" та "очевидно незаконне".
- Бо, мовляв, Головатий "незаконно привласнив повноваження виконувача обов'язків голови суду".
Далі у тексті Тупицький наказав розпочати службову перевірку стосовно Головатого. А "забезпечення та контроль за виконанням цього розпорядження" поклав на себе.
Розпорядження Тупицького / Фото "Дзеркало тижня"
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