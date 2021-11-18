Криза з мігрантами на польсько-білоруському кордоні: Ірак почав забирати своїх громадян

18 листопада 2021 , 16:23

Джерело:

Alsumaria.tv

Станом на 18 листопада Ірак почав забирати своїх громадян, які намагалися потрапити у ЄС через кордон Польщі та Білорусі. Перший рейс вже вилетів до Багдада.

Повернутися додому захотіли десятки мігрантів. За даними Міністерства транспорту Іраку, перший літак вже вилетів з аеропорта в Мінську.

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За даними ЗМІ, про допомогу у поверненні на батьківщину попросили близько 170 мігрантів. Прессекретар МЗС Ахмед Аль-Сахаф заявив, що люди добровільно надають свої документи.

Кількість загиблих мігрантів зросла

  • За час кризи на кордоні Польщі та Білорусі загинули 12 мігрантів.
  • Окрім того, серед мігрантів вже виявили перший випадок зараження коронавірусом. Інфікований перебував у транспортно-логістичному центрі. Наразі чоловіка госпіталізували до гродненської університетської клініки.
  • Тим часом у транспортно-логістичному центрі досі перебувають близько 400 мігрантів. 
  • Заступник голови Гродненського облвиконкому Віктор Пранюк заявив, що для мігрантів організують перший випадок захворювання на COVID-19.
  • Людей щеплюватимуть китайською вакциною. 
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Автор: Мар'яна Бекало