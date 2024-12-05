Криза у Південній Кореї може призвести до поганих наслідків: що це означає для України

У Південній Кореї начебто готують імпічмент президенту Юн Сок Йолю. Такі події можуть серйозно вплинути на ситуацію в Україні, зважаючи на нещодавні дискусії про ймовірну військову підтримку від Південної Кореї.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що Демократична партія Південної Кореї має симпатії до КНР, Росії та КНДР. Саме це об'єднання є рушійною силою проти президента Юн Сок Йоля та його реформ.

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"Саме Демократична партія блокувала постачання летальної зброї для України та вимагала відставки кожного чиновника, який ухвалить рішення про відправлення інструкторів з Південної Кореї для підтримки протидії північнокорейській армії", – сказав він.

Ситуація у Південній Кореї

Артур Харитонов зауважив, що Юн Сок Йоль поки не вийшов з офіційною заявою щодо подій у державі, але очевидно, що там починається криза.

Це може призвести до поганих наслідків, зокрема можливий вихід Південної Кореї з безпекових блоків. Якщо буде імпічмент та дострокові президентські вибори, то, ймовірно, переможе людина з Демократичної партії,

– підкреслив він.

Президент громадської організації пояснив, що ця партія виступає за балансування та нейтралітет. Є ймовірність, що там не підтримуватимуть ініціативи Сполучених Штатів Америки щодо допомоги Україні.

Для нашої держави може розпочатись складний період у відносинах з Південною Кореєю. Мовиться про перемовини щодо постачання зброї для ЗСУ, які, можливо, будуть призупинені.

Політика Юн Сок Йоля

Президент Юн Сок Йоль, за словами Артура Харитонова, був ворогом для Китаю, Росії та КНДР. Все тому, що він посилював Південну Корею та готував її до війни.

Політика Демократичної партії базується на ідеях повного примирення із КНДР. Попередній президент Південної Кореї Мун Чже Ін також виступав за це, що і призвело до послаблення держави у часи його правління,

– зазначив президент громадської організації.

Нагадаємо, президент Південної Кореї 3 грудня 2024 року оголосив надзвичайний воєнний стан, що викликало масові протести по всій країні. Громадяни вийшли на вулиці з вимогою його відставки, а шість опозиційних партій подали прохання про імпічмент. Криза призвела до відставок високопосадовців, зокрема і міністра оборони.