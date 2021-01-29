Політична криза в Італії: як скандал на мільярди може спричинити хаос

Уряд Джузеппе Конте пішов у відставку, але це не значить, що він не повернеться, бо наразі тривають перемовини. Фінал може бути непередбачуваним – від технократів при владі до нових виборів.

Джерело: 24 канал

Відставка уряду Італії сталася через суперечки щодо відповіді на нову хвилю пандемії коронавірусу. А також через долю 209 мільярдів євро, виділених з боку ЄС. Відкликання двох міністрів з боку партії "Italia Viva!" та відставка одного з заступників голови МЗС підвели риску під цією коаліцією прем'єра Конте.

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Як розвалилася коаліція в Італії

Крісло під Конте хиталося вже давно. Але коаліцію вдавалося зберігати деякий час. Поки колишній голова уряду Маттео Ренці, який нині очолює партію "Italia Viva!" не відкликав трьох міністрів (хоча його політсила має прихильність менше ніж 3-4% виборців).

Він звинуватив Конте у "неправильному управлінні пандемією" та "відсутності бачення під час прийняття рішень". Третя претензія – "недемократичні методи" в плані розширення повноважень деяких комітетів.

Ситуація може серйозно перешкодити Італії в отриманні допомоги від ЄС – 209 млрд євро позик від Фонду відновлення ЄС під низькі проценти.

Це виглядає як прорахована помста з боку Ренці за втрату крісла прем'єр-міністра. Бо попереду – голосування за зміни до бюджету та власне затвердження цих грошей.

Джузеппе Конте та Матео Сальвіні / Фото FT

Голова виконавчої влади хотів витратити гроші таким чином: інвестувати у зелені та перспективні технології та в охорону здоров'я. Реформувати кілька галузей: податкову, правосуддя, держуправління. І щоб розподілом коштів займалися саме депутати.

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Тож 13 січня посади залишили міністерки сільського господарства та молоді Тереза Белланова та Елена Бонетті. Разом з ними – і заступник голови МЗС Іван Скальфаротто. Про такий хід Ренці повідомив електронною поштою. Джузеппе Конте поїхав до Квирінальского палацу, де живе та працює президент Італії Серджо Маттарелла. Що буде далі, залежить виключно від нього. Консультації продовжаться до 29 січня.

Уряд передав президенту мандат на управління державою. Всі міністри, що залишились, перейшли у статус виконувачів обов'язки. Далі колишній професор права мав два шляхи: піти до депутатів та ще раз здобути їхню підтримку в обох палатах або йти на вибори.

Останній варіант наразі вважається малоймовірним. Хто хоче ще раз обратися, так це лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні. Його політсила може обійти Демпартію, бо розрив між ними – мінімальний. А от "Рух 5 зірок" та партія Берлусконі "Вперед, Італіє" навпаки, можуть збільшити свою присутність.

Конте виграв вотум довіри, навіть без більшості у Сенаті (156 "за", 140 – "проти"), підтвердивши свій високий рейтинг у 50% популярності. Він вдруге захистив свій уряд, вперше це було у 2019 році з ініціативи того ж Сальвіні. Якби Конте створив свою партію, як це ві Італії популярно, то відразу мав би 9,1% підтримки – серйозна сила зі старту!

Щоб через кілька днів...оголосити про відставку уряду. Попри відкриту підтримку його кандидатури з боку "Руху 5 зірок" та міністра закордонних справ Луїджі ді Майо та засновника Беппе Грілло. інший партнер – лівоцентристи з "Демократичної партії". Такий крок – сподівання на нову каденцію.

Для Маттео Ренці гра дійсно може скоро закінчитись / Колаж Fanpage

Критики пана Ренці кажуть, що він знищив уряд заради власного політичного гамбіту. Який цілком може не зіграти, похитнувши його політичну кар'єру.

Бунтівні регіони та політична криза

"Італія – велика халепа, але також – велика країна", – сказав NYT Агостіно Міоццо, координатор потужного комітету вчених, який рекомендував прийняті локдауни та обмеження.

Це країна, яка звикла керувати у надзвичайній ситуації та жити у надзвичайних ситуаціях,

– зауважив він.

Падіння уряду – звична річ для Італії (цей був 66-им після Другої Світової); але не в умовах економічної нестабільності та смертельної пандемії, пише NYT, називаючи ситуацію "круїз-контролем". Тепер треба перевіряти, як країна зможе дати раду з вакцинацією, другою хвилею COVID-19, комендантською годиною та обмеженнями для бізнесу.

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Якщо кризу вдасться владнати відносно швидко, то реакція на кризи не постраждає і все продовжиться, як було. Але не всюди: ресторани відчинялися незаконно, регіони оскаржували методологію блокування.

Саме нестачі координації між Римом та регіонами й побоюється пан Міоццо найбільше. Багато хто з губернаторів належить до консервативної опозиції та виступають за вибори, чим посилюють партію "Ліга".

У кожній частині Італії можуть бути пріоритети з вакцинації населення, уніфікувати цей процес буде дуже складно. Втім, Волтер Рік'ярді, радник ВООЗ в медичному міністерстві Італії запевнив: "вакцини знаходяться під контролем уряду, не думаю, що регіони зможуть вакцинувати кого завгодно". Але застеріг, що "вірус не має політичних вподобань".

Що буде далі

Джузеппе Конте цілком може повернутися з оновленим урядом та переформатованою (ще раз) коаліцією. Але це не 100% гарантія успіху – демократи в Сенаті поки не мають впевненості, чи довіряти йому третій мандат на формування Кабінету.

Чи залишиться Конте прем'єром, буде залежати від президента країни / Фото Gazzetta del Sud

Або призначать тимчасовий технократичний уряд. Дострокові вибори за два роки до чергових, як сказано вище – крайній варіант, коли інших вже не залишиться. А чиновники запевняють – політична криза не повинна вплинути на боротьбу з коронавірусом та розподіл вакцин.

Мовляв, країна пройде цю турбулентність "на автопілоті" (але лише у короткостроковій перспективі). Надзвичайний стан дозволить навіть перехідному уряду ефективно працювати. Втім, дехто серйозно переживає.

Сандра Зампа, заступниця міністра охорони здоров'я Італії, розповіла про своє занепокоєння NYT: якщо політичні проблеми затягнуться, то кількість інфекцій зросте, як в США. Струс кабінету та слабкий уряд, на її думку, "ускладнюють управління". Слова технічних міністрів можуть мати меншу вагу, ніж чинних урядовців (а їхні рішення – меншу ефективність).

Призначення нових виборів паралізує все і зробить уряд кульгавою качкою,

– сказала вона.

Щоб пояснити ситуацію, 24 канал звернувся по коментар до Вікторії Вдовиченко, аналітикині в Раді зовнішньої політики "Українська призма", яка досліджує політику Італії.

Маттео Ренці не зможе претендувати на посаду прем'єр-міністра, бо став занадто токсичним після розвалу коаліції, – сказала пані Вікторія.

У нього є шанс перейти в опозицію, але там доведеться конкурувати з іншим Маттео – Сальвіні. "І це може бути дуже цікаво", – зізналася експертка. Або ж домовлятися з демократами, тобто опцій не так і багато. "Але він точно буде вимагати серйозну квоту, щоб увійти в коаліцію, – зазначає пані Вікторія. – Якщо з ним домовитися не вийде, будуть шукати інших, технічних кандидатів".

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Щодо долі Джузеппе Конте, то Вікторія Вдовиченко впевнена: його повернення – цілком реальне. "Він знає все про коронавірус, економіку та вакцинацію. Оптимальний варіант для президента Маттарелли".

Може відбутися навіть цікаве рокіровання, коли Конте поїде комісаром до ЄС (тобто міністром – 24), а йому на зміну приїдуть чинний комісар Паоло Джентилоні або Маріо Драгі (зараз – голова Європейського центробанку – 24).

Зараз все буде залежати від кінця перемовин. Політичні сили дуже активно шукають підтримки серед 315 сенаторів Італії. А особливо – серед так званої "змішаної групи" з 29-ти людей з різних партій та груп. Можливо, новий уряд буде коаліцією з кількох партій (дві великі плюс кілька менших). Не дивно, якщо з різними баченнями шляхів виходу з кризи.

"Змішана група" є, за влучним висловлюванням пані Вдовиченко, "золотою акцією Сенату". Ситуація загострилася настільки, що з Монако повернувся головний аксакал місцевої політики – Сільвіо Берлусконі. У князівстві він перебував на лікуванні.

Закінчитися все може лише тимчасовим союзом, щоб мати гарний вигляд в очах ЄС і домовитися про розподіл 209 мільярдів євро. А далі може знову настати італійський хаос.