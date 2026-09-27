Тепер їм загрожує Росія: політолог вказав на критичну помилку Європи

Європейські країни опинилися у глибокій кризі через багаторічну відмову фінансувати власну оборону. Держави роками покладалися на американський захист та дешеві російські енергоносії, що призвело до проблем із самостійністю.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов. Він пояснив, що Сполучені Штати поступово втрачають статус єдиного глобального безпекового гегемона. Через це європейські держави змушені шукати нові формати співпраці та створювати різні альянси в обхід Вашингтона для підтримки України.

Чому Європа втрачає суб'єктність?

За словами експерта, європейські лідери десятиліттями формували залежність від умовно безкоштовної безпеки під парасолькою НАТО та російських ресурсів. Це призвело до того, що окремі країни фактично роззброїлися.

Європа практично була неспроможна сама себе захищати. Чи може існувати спільнота, яка не вкладає у власну безпеку? Ні, таких прецедентів в історії не було,

– пояснив Димов.

Натомість саме Україна перетворилася на новий центр відстоювання справжніх європейських цінностей. Політолог підсумував, що сьогодні центр прагнення до свободи, на якій ґрунтується вся європейська цивілізація, перемістився саме до українців.

Політолог вказав на головну помилку Європи: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, військова розвідка Данії вже попереджала, що ситуація з безпекою в Європі суттєво погіршилася у порівнянні з початком 2025 року. Росія планує збільшити кількість диверсій та кібератак проти в найближчі місяці. Там вже почастішали випадки диверсій на залізниці, кібератак на критичну інфраструктуру тощо.