До війни там проживали 45 осіб: у ЗСУ прокоментували захоплення росіянами Крохмального

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що окупанти захопили село Крохмальне Харківської області. Однак окуповані кількасот метрів не вплинуть на ситуацію, адже лінія фронту зміщується щодня.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо. Він додав, що нині українські захисники перейшли на більш захищенні позиції, передає 24 Канал.

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Що відбувається біля Крохмального

Фітьо пояснив, що лінія фронту постійно зміщується, однак деякі російські пропагандистські канали тішаться якимось "сумасшедшим" перемогам. Для України найголовніше – це життя військовослужбовців. У ЗСУ наголосили, що військові займають ті позиції, де їм вигідніше знищувати ворога.

Коментуючи ситуацію навколо Крохмального, Фітьо пояснив, що до початку повномасштабної війни у селі проживало усього 45 осіб.

Крохмальне – це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було десь 5 будинків. І ось ці 5 будинків були зруйновані російським агресором, і відповідно наша мета – зберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні, де вони зараз тримають оборону. Ворогу не дають просуватися далі і якихось загроз для сусідніх підрозділів це не несе,

– заявив Фітьо.

Він додав, що захоплення Крохмального – явище тимчасове, адже лінія фронту постійно зміщується. Фітьо зауважив, що ЗСУ не повідомляють про відбиття 100 – 200 метрів, тому що у цьому немає потреби. Однак російські пропагандисти це роблять для того, аби будь-яку "перемогу" принести як "неймовірну".

"Вони роблять це для того, щоб показати, чому лише за січень місяць вони втратили 7 055 вояків на смузі в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Тому метр – два, й вони вже кричать, що вони, умовно, взяли Берлін", – зауважили в ЗСУ.

Фітьо також додав, що Крохмальне вже було окуповане раніше, але українські захисники його відбили. Окрім того, на думку військового, захоплені росіянами декількасот метрів ніякого значення не мають, адже українські захисники перейшли тимчасово на більш підготовлені рубежі, де їхнє життя знаходиться в безпеці.

Що заявили в ISW про захоплення Крохмального

У традиційному звіті аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що 20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна та захопили село Крохмальне. Експерти зазначили, що раніше про це також заявляли російські "воєнкори".

В ISW вважають, що помітні успіхи окупантів на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна можуть свідчити про більш масштабну наступальну операцію Росії в цьому районі, враховуючи попередній рік позиційних боїв на цій ділянці фронту,

– мовиться у звіті.