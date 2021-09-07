Кроки Денісової лобіює найбагатша людина України, – Фесенко про критику закону про олігархів

Людмила Денісова вважає, що законопроєкт про олігархів порушує низку законів про права людини. Водночас Володимир Фесенко заявив, що такі кроки омбудсменки лобією найбагатший олігарх України.

Таку думку політолог озвучив в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що у цій ситуації безумовно домінує політика.

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"Я маю інсайдерську інформацію, який саме олігарх лобіює такі кроки. Зокрема, про звернення до Венеційської комісії. Це найбагатший олігарх країни. Я про це знаю зі своїх джерел", – заявив політолог.

Фесенко: Є логічний ланцюжок

Політолог пояснив, що треба відповісти на 3 запитання, аби логічно підтвердити цю інформацію.

До якої партії Денісова належала до того, як стала омбудсменкою? Хто цю партію очолював? На каналі якого олігарха вона найчастіше з'являється?

Якщо ми все складемо – буде очевидно. Ми побачимо сліди команди найбагатшої людини країни,

– зазначив Фесенко.

За його словами, олігарх сам не хоче вступати у конфлікт з президентською командою, але хоче торпедувати закон. "Це є доказом того, що він реально боїться цього закону", – підсумував політолог.

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