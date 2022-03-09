Крокодилячі сльози, я їм не вірю, – Марків про істерики полонених російських окупантів

Російські полонені плачуть і заявляють, що не знають, куди і навіщо їхали. Однак сльозам проросійських бойовиків вірити не варто.

Адже військові Росії роблять справжні звірства в Україні. Про це в ефірі 24 каналу сказав нацгвардієць Віталій Марків.

Зверніть увагу Я готовий зникнути, провалитися крізь землю, – полонений окупант

Мета окупантів – знищити український народ

На його думку, у "каяття" окупантів можна було б повірити у перші 72 години. Однак зараз зрозуміло, що вони мають одну мету – знищити український народ.

Я вважаю, що це – крокодилячі сльози,

– наголосив Марків.

Він вважає, що окупанти брешуть, адже вони цинічно обстрілюють українські міста. "Я цим сльозам не вірю", – сказав нацгвардієць.

Українські захисники кожного дня чинять опір російському агресору та беруть у полон окупантів. Ті зазвичай говорять, що нібито нічого не знали і починають плакати.

До речі, 9 березня полонений російський розвідник пригрозив Володимиру Путіну. Він заявив, що рано чи пізно народ візьме в руки зброю, адже в нього закінчиться терпіння.

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