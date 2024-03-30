Росія може захлинутися терактами: яке майбутнє чекає на Путіна і росіян після "Крокуса"

Теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою став лише підґрунтям для низки інших подібних інцидентів. Теракти в Росії можуть продовжитися й надалі, до того ж там можуть спалахнути бунти.

Експерти на 24 Каналі проаналізували, яке майбутнє чекає на громадян країни-агресорки та їхнього диктатора Владіміра Путіна. Також учасники розглянули, чому саме тепер у Росії заговорили про повернення смертної кари.

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План Путіна, розбірки ФСБ чи ІДІЛ: хто стоїть за терактом у "Крокусі"

Російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов переконаний, що цей теракт здійснили або за безпосереднім наказом Путіна, або ж це ідея російських генералів, які вирішили, що це буде в інтересах кремлівського диктатора.

"Єдина людина, в інтересах якої був цей теракт, – це Владімір Путін. Я впевнений, що він у будь-якому випадку відповідальний за цей теракт", – сказав Мурзагулов.

24 Канал зібрав усе, що відомо про теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою. Більше деталей – читайте за посиланням

На думку російського опозиційного політтехнолога Аббаса Галлямова, теракт у "Крокус Сіті Холі" могла здійснити радикальна фракція ФСБ. У такий спосіб вони могли б добитися бажаних відставок, дискредитувавши керівництво.

"Якщо хтось і здатен на організацію такої гидоти з боку російських еліт і силовиків, то якраз генерал Алєксєй Дорофєєв, "Сечинський спецназ", який відповідає саме за Підмосков'я", – зазначив Галлямов.

Натомість колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов зауважив, що Путін довго тягнув зі зверненням до росіян через теракт – диктатор мовчав майже добу. На його думку, якби це дійсно був план Путіна – той би одразу виступив із підготовленою промовою, а в затриманих знайшли б "українські паспорти".

Якщо це було цілеспрямовано зроблено, він би з'явився тут же ввечері або рано-вранці в суботу й одразу "пояснив" би, хто, що, де та чому,

– сказав Жирнов.

Однак нічого з цього не було, а заява Путіна про нібито український слід свідчить про те, що це була не підготовка – він просто скористався випадком.

Жирнов про теракт у "Крокус Сіті Холі": дивіться відео

Теракт висвітлив критичні проблеми Кремля

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підкреслив, що інцидент під Москвою продемонстрував абсолютну неготовність російських спецслужб захищати громадян Росії від терактів.

Вони зіштовхнулися з тим викликом, до якого реально не готувалися. Це свідчить про великий прорахунок і суттєві помилки у структурі безпеки на території Росії. Їх вдарили туди, звідки вони сьогодні не чекали,

зазначив – Мусієнко.

Водночас у Росії назріває серйозна проблема. Річ у тім, що один із затриманих терористів сказав, що він нібито слухав проповідника.

"Якщо є проповідник, який вербує людей, то це означає, що організація на території Росії вже пустила корені, й це означає, що тепер буде надзвичайно серйозна проблема", – припустив Мусієнко.

Теракт у "Крокусі" показав дуже важливу річ і для пересічних росіян. Політтехнолог Борис Тизенгаузен зазначив, що мовиться про неспроможність Кремля запобігти таким інцидентам.

"Росіянам зараз показали, що Путін витрачає мільярди на силовиків, спецпризначенців, тотальний контроль тощо, але не може просто піймати людей, які зі зброєю їздять містом. Тобто він потім піймати їх може, але запобігти – ні. І пояснення, чому так, є дуже простим, бо йому і не треба", – зауважив політтехнолог.

Росіянам приготуватися: як Путін використає теракт у своїх цілях

Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський зауважив, що Путін може використати теракт для того, щоб посилити репресії проти росіян та оголосити масштабну мобілізацію. Про це також свідчить нещодавня заява Дмітрія Пєскова.

Пєсков проговорився. Напевно, не був в курсі розкладу. Буквально за кілька годин до теракту він зробив "історичну заяву", що вже не "СВО", а війна. Якщо війна, вони можуть різні речі робити. Навіть формально оголосити Україні війну. Хоча це не має жодного значення, вони роблять це вже 10 років,

– наголосив Піонтковський.

Також Росія приплітає до теракту "український слід", щоб у такий спосіб виправдати бомбардування українських міст.

Натомість військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив на тому, що раніше, коли Кремлю треба було за 3 місяці мобілізувати 300 тисяч осіб, не треба було жодного теракту. Путін розуміє, що може робити з росіянами все що завгодно.

"Росіяни – це аморфні, безхребетні, нікчемні хробаки. Вони не можуть вийти на вулицю та відстоювати свої права. Якби вони могли це робити, якби в них було саме суспільство сформовано хоча б якось внутрішньо – нічого того, що ми бачили, не відбувалося б. Путін це добре розуміє, він може з росіянами робити все що завгодно", – пояснив військовий оглядач.



Путін із росіянами / Getty Images

Також Путін може ще більше обмежити свободу громадян країни-агресорки. Російський правозахисник Марк Фейгін припустив, що Кремль може використати теракт для того, щоб заборонити росіянам виїжджати з країни. Ба більше, навіть заборонити їм користуватися інтернетом.

У Кремлі скажуть: "Бачите до чого призводить неконтрольований інтернет. Терористи отримують доступи через месенджери, соціальні мережі та можуть скоювати теракти та вбивати людей. Візьмімо це під контроль". Чудовий привід,

– наголосив Фейгін.

Боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець вважає, що за терактом стоять спецслужби Путіна. У такий спосіб диктатор хоче повернути спілкування з лідерами інших держав і готовий задля цього жертвувати життями росіян.

"Для Путіна немає значення, яку ціну заплатять пересічні росіяни надалі для того, щоби він міг спілкуватися з лідерами цивілізованих країн, відновлювати з ними співпрацю. Розрахунок Путіна нині спрацьовує", – наголосив Березовець.

Теракт у підмосковному торговельному центрі до певної міри відновлює контакти між Москвою й західними столицями. Однак на довоєнний рівень вони, звісно, не повернуться. Та Путін знайшов тригерну точку західних лідерів – боротьба з тероризмом, і його план спрацював.



Як тепер виглядає "Крокус" / РосЗМІ

На думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, звинувачуваннями Києва у нібито причетності до теракту Кремль намагається перевести війну на новий рівень. Зокрема, про це свідчить і риторика пропагандистів та різних організацій. Наприклад, "Російський православний собор" оголосив Україні священну війну.

З огляду на риторику це свідчить про те, що війну переводять на інший рівень – священний, тотальний, на рівень абсолютного знищення всього народу,

– зауважив Яковенко.

Чому в Росії заговорили про смертну кару

Після теракту під Москвою в Росії заговорили про повернення смертної кари. Політолог Руслан Айсин припустив, що одним із завдань теракту в "Крокусі" була легалізація та скасування мораторію на смертну кару.

"Смертну кару планують ввести для того, щоб наблизити ситуацію воєнного стану та залякати росіян. Але проблема в тому, що лякати там (в Росії – 24 Канал), по суті, немає кого", – зазначив Айсин.

Деякі так звані російські ліберали запевняють, що в цьому нема потреби. Утім, російський правозахисник Марк Фейгін переконаний, що вони таки повернуть у країні смертну кару.

"Це пропагандистський захід. Для залякування, щоб ніхто навіть не поворухнувся. Я вважаю, що вони внесуть зміни й смертна кара повернеться як вищий ступінь покарання у певних випадках, а потім як піде", – припустив Фейгін.

У Росії можуть продовжитися теракти

Російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов вважає, що теракти на території країни-агресорки можуть продовжитися, якщо росіяни не скинуть режим Путіна. А події в "Крокус Сіті Холі" стали лише підґрунтям для нових терактів.

Теракти ніколи не роблять по одному, адже коли їх багато, там виникає більше істерії й більшими є результати,

– додав Мурзагулов.

За його словами, Путіну завжди дуже вдало "підверталися під руку" теракти. А коли трапляється так багато "випадковостей" – це вже невипадково.

Варте уваги ІДІЛ уже давно гострила мечі, але Путіну ввижається Україна: західні ЗМІ про теракт в "Крокусі"

Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін розповів, що ФСБ та силові органи невдоволені політикою Путіна та прагнуть перерозподілу влади. За роки правління очільник Кремля не показав, що може захистити росіян від тероризму. Тож ФСБ своєю навмисною бездіяльністю під час теракту має на меті послабити диктатора.

Бачимо, що є передумови транзиту влади. Я припускаю, що якщо відбудуться ще теракти, то буде очевидно, що ФСБ "грається" на послаблення Путіна,

– сказав Осєчкін.

Диктатор прийшов до влади саме на хвилі боротьби з тероризмом, наобіцяв росіянам захист, але не зовсім вийшло. Тож якщо в Росії відбудеться ще один теракт – це стане крахом політичної кар'єри Путіна.

Що кажуть у Зеленського про теракт у Росії

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що за терактом у Підмосков'ї дійсно стоїть ІДІЛ. Водночас російські силові структури використовують теракт на свою користь. Вони намагаються замаскувати свою недієздатність і некомпетентність.

Вони намагаються замаскувати те, що не займалися превенцією, агентурною розвідкою структур ІДІЛ, аналізом того, що відбувається на території Росії, зокрема в середовищі мігрантів. Щоб замаскувати все це, вони далі використовують теракт для нагнітання антиукраїнської істерики. Їм це не дуже вдається,

– сказав Подоляк.

Крім того, інцидент у "Крокусі" викликає питання на внутрішньому ринку в Росії: мовляв, що ж це за силовики такі тощо.

"Вони призведуть до певних внутрішніх конфліктів серед силовиків Росії. Тобто когось спробують зняти, на когось перекласти внутрішню провину тощо. Це все непогано для нас", – зазначив радник голови ОПУ.