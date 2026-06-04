Наслідки удару по корвету "Бойкий" потрапили на відео: потужні кадри

Українські військові 3 червня уразили російський корвет "Бойкий", коли той перебував у порту Кронштадт. Тепер у мережі з'явилося відео із наслідками цієї атаки.

Відповідні кадри поширив телеграм-канал "Досье Шпиона".

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Які наслідки удару по корвету "Бойкий"?

На відео видно, як після удару на палубі корвета утворилося багато чорного диму та вогню. У телеграм-каналі "Досье Шпиона" зазначили, що корабель після атаки став "двохсотим", тобто не функціонує.

Наслідки удару по корвету "Бойкий" 3 червня / Відео з телеграм-каналу "Досье Шпиона"

Нагадаємо, атаку на корвет "Бойкий" 3 червня підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Цей корабель неодноразово виконував завдання поблизу кордонів країн НАТО та супроводжував судна російського "тіньового" нафтового флоту.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що цей корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий". Він був одним з багатоцільових бойових кораблів ближньої морської зони.

Пізніше аналітики з телеграм-каналу "Кіберборошно" опублікували супутникові знімки з місця атаки корвета. На кадрах було видно, як російські пожежники намагалися загасити пожежу на цьому судні.