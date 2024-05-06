У Кропивницькому техногенна аварія, є загиблий
6 травня 2024, 14:55Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Кіровоградської області
У Кропивницькому сталась техногенна аварія. Відомо, що внаслідок цього є один загиблий.
На підприємстві з виробництва лакофарбової продукції у Кропивницькому спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно займаються її усуненням.
Дивіться також Командири військової частини в Кропивницькому "наварили" 10 мільйонів на закупівлях авіадеталей
Інформація уточнюється
Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події було встановлено, що горить місткість з рідинами на території резервуарного парку підприємства.
Станом на 14:44 пожежу вдалося локалізувати. на жаль, рятувальники виявили тіло загиблого.
Для ліквідації займання залучили 9 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.
У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа
- У Миколаєві вночі проти 4 травня спалахнула пожежа на деревообробному підприємстві. Вогонь сягнув 2000 квадратних метрів. Рятувальники розповіли, що гасіння вогню ускладнювалось сильним поривчастим вітром, що сприяло швидкому розповсюдженню пожежі. Загоряння спалахнуло в Інгульському районі міста.
- У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що на місце пожежі направляли все необхідне. Зокрема, чергових караулу, спецтехніку міських підрозділів ДСНС, тактичний робот Magirus Wolf R1.
- Пожежники повідомляли, що: станом на 05:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 квадратних метрів, а вже об 11:28 загоряння ліквідували. Її площа склала 2 000 квадратних метрів.