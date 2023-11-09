"Ділок" хотів незаконно вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8
Джерело:СБУ
У Кропивницькому СБУ викрила ділка, який намагався нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8.
Зловмисник планував вислати товар іноземним замовникам сервісом міжнародних вантажоперевезень.
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Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала на Кіровоградщині схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення, що піддягають експортному контролю,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Мова про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8.
Чоловік намагався вивезти запчастини до вертольота за кордон / Фото СБУ
Правоохоронці встановили, що відповідне обладнання намагався ексколишній посадовець Кропивницького СІЗО.
Як зловмисник намагався збути "товар"
Зазначають, що для пошуку потенційних покупців "ділок" розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах, а для переправлення товару іноземним замовникам чоловік хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень.
"Щоб приховати нелегальний експорт – намагався внести недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій", – додали правоохоронці.
Додають, що співробітники своєчасно викрили оборудку, поетапно задокументували її й тим сам запобігли нелегальному вивезенню за кордон авіаційних агрегатів та програмного забезпечення.
Вилучені комплектуючі передадуть для ЗСУ / Фото СБУ
Що інкримінують "ділку"
На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру у порушені порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.
Правоохоронці продовжують розслідувати справу для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання. У СБУ наголосили, що почали підготовку матеріалів для передачі вилученого майна на потреби ЗСУ.