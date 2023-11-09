"Ділок" хотів незаконно вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8

У Кропивницькому СБУ викрила ділка, який намагався нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8.

Зловмисник планував вислати товар іноземним замовникам сервісом міжнародних вантажоперевезень.

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Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала на Кіровоградщині схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення, що піддягають експортному контролю,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Мова про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8.



Чоловік намагався вивезти запчастини до вертольота за кордон / Фото СБУ

Правоохоронці встановили, що відповідне обладнання намагався ексколишній посадовець Кропивницького СІЗО.

Чоловіка викрили і повідомили про підозру / Фото Кіровоградська обласна прокуратура

Як зловмисник намагався збути "товар"

Зазначають, що для пошуку потенційних покупців "ділок" розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах, а для переправлення товару іноземним замовникам чоловік хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень.

"Щоб приховати нелегальний експорт – намагався внести недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій", – додали правоохоронці.

Додають, що співробітники своєчасно викрили оборудку, поетапно задокументували її й тим сам запобігли нелегальному вивезенню за кордон авіаційних агрегатів та програмного забезпечення.

Вилучені комплектуючі передадуть для ЗСУ / Фото СБУ

Що інкримінують "ділку"

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру у порушені порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.

Правоохоронці продовжують розслідувати справу для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання. У СБУ наголосили, що почали підготовку матеріалів для передачі вилученого майна на потреби ЗСУ.