У Кропивницькому чоловік кинув гранати в поліцію та почав стрілянину: ввели спеціальну операцію

Надвечір 12 жовтня надійшло повідомлення про звуки вибухів у Кропивницькому. Тривогу в місті на цей момент не оголошували.

Так, у мережі з'явилася інформація про можливу стрілянину.

Що відомо про вибухи в Кропивницькому?

У центрі міста було чутно щонайменше 6 вибухів. Перший із них пролунав близько 17:53. Місцеві пабліки поширювали відео з місця інциденту.

Писали про те, що в центрі міста бачили чоловіка з автоматом і гранатами. Поліція перекрила вулицю й намагалася затримати його.

Згодом у поліції уточнили, що під час спілкування з правоохоронцями чоловік кинув у їхній бік гранати, після чого почав стріляти з автомата.

Наразі поліція вживає заходів для затримання. Ввели спеціальну операцію "Грім", до якої залучені всі необхідні підрозділи,

– йдеться в офіційній заяві.

Де ставалися подібні випадки останнім часом?

30 вересня в Одесі сталася смертельна стрілянина після конфлікту на дорозі. Водій ЗАЗ спровокував зіткнення з автомобілем військовослужбовця, а потім двічі вистрілив у нього.

Також ми висвітлювали випадок, що стався 3 вересня 2026 року в Святошинському районі Києва. Тоді чоловік розстріляв з близької відстані 71-річного директора клініки репродуктивної медицини.