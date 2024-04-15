У Кропивницькому чули вибухи: в низці областей була повітряна тривога

В деяких регіонах була ракетна небезпека. Де була тривога – розкаже 24 Канал.

О 14:20 лунали вибухи і в Полтаві. Тривога була пов'язана з активністю російської авіації.

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Що відомо про вибух у Кропивницькому

Кореспонденти Суспільного повідомили, що чули вибух у Кропивницькому близько 16:30.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав: "Друзі! Нічого не фотографуємо і не повідомляємо в мережах!"

О 16:27 Повітряні сили попередили, що є ракетна небезпека для низки областей. Моніторингові канали писали, що це могла бути балістика з Криму.

Після вибухів у Кропивницькому стало відомо, що ще одна ракета летіла через Кіровоградську область на Черкаську, але спрацювала ППО. Втім, це не офіційна інформація. Наразі немає даних щодо наслідків вибухів у Кропивницькому.

Де зараз тривога

Вона охопила Південь, Центр, частково Схід і Північ України. Варто сказати, що є загроза для Київської області, але в столиці сигнал тривоги не лунав. Також небезпека не поширилася на інші області.



Тривога на 16:31 15 квітня 2024 / Скриншот 24 Каналу

О 16:56 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.