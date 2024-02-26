У Кропивницькому чутно звуки вибухів: що сталося

У Кропивницькому вдень 26 лютого пролунали вибухи. О 11:40 в Кіровоградській області оголошували повітряну тривогу.

Про звуки вибухів у Кропивницькому повідомляють кореспонденти "Суспільного".

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Що відомо про вибухи в Кропивницькому

У Кропивницькому чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги. Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович після цього в своєму телеграм повідомив про можливі роботи вибухотехніків.

Зауважимо, що в Кіровоградській області о 11:40 почалася повітряна тривога. Вибухи у місті були чутні о 12:02, про що повідомили кореспонденти "Суспільного". Вже через хвилину Райкович повідомив, що вибухотехніки працюватимуть у місті протягом дня.

Друзі, протягом дня в Кропивницькому районі працюватимуть вибухотехніки. Будьмо пильними!,

– написав голова Кіровоградської ОВА.

Повітряні сили України о 11:45 повідомили про загрозу застосування балістики. Зокрема і в Кровоградській області.

"Кіровоградська, Полтавська, Харківська області – загроза застосування балістичного озброєння", – зазначили в Повітряних силах України.

Станом на 12:38 в Кіровоградській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Вибухи в Кропивницькому 25 лютого: коротко