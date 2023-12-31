У Кропивницькому та Кривому Розі чули звуки вибухів

Росія щодня продовжує завдавати ударів по Україні повітряними цілями. Зокрема, вибухи чули жителі Кропивницького та Кривого Рогу.

У неділю вранці, 31 грудня, про це стало відомо. Власне, після того, як по всій території нашої держави пролунала повітряна тривога та гучномовці закликали людей спускатися в укриття.

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Вибухи: Кривий Ріг та Кропивницькій

Близько 13:32 журналісти Суспільного написали про вибухи у Кропивницькому, що є обласним центром Кіровоградської області. Через дві хвилини вони проінформували, що було гучно повторно. А о 13:46 – втретє.

Про вибухи у Кривому Розі, що в Дніпропетровській області, також повідомили журналісти Суспільного близько 13:35

Наголосимо, що о 13:26 в Повітряних силах попереджали: "Уся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К Повітряно-космічних сил Росії з аеродрому "Моздок". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

Згодом у ЗСУ написали про ракету, яка летить у бік Кіровоградщини північно-західним курсом (о 13:30).

Зафіксовано пуски (повторні – 24 Канал) ракет з повітря. Ракета летить на Кропивницький,

– констатували у Повітряних силах о 13:44.

Уже через дві хвилини, о 13:46, у Кропивницькому втретє лунали пролунали вибухи, за словами кореспондентів Суспільного.

Не нехтуйте тривогою!

Швидко реагуйте. Як тільки ви почуєте сигнал повітряної тривоги, негайно перервіть усі справи та готуйтеся до дій.

Як тільки ви почуєте сигнал повітряної тривоги, негайно перервіть усі справи та готуйтеся до дій. Знайдіть укриття. Негайно вирушайте до найближчого укриття або бомбосховища. Якщо ви знаходитесь у власному домі, спустіться до підвалу або внутрішньої кімнати без вікон.

Негайно вирушайте до найближчого укриття або бомбосховища. Якщо ви знаходитесь у власному домі, спустіться до підвалу або внутрішньої кімнати без вікон. Захистіть себе. Лягайте на землю та захистіть голову руками, якщо ви опинилися на вулиці та не маєте можливості швидко дістатися до укриття.

Лягайте на землю та захистіть голову руками, якщо ви опинилися на вулиці та не маєте можливості швидко дістатися до укриття. Слідкуйте за інформацією. Слухайте повідомлення ЗМІ через доступні засоби зв'язку. Зокрема, читайте 24 Канал.

Слухайте повідомлення ЗМІ через доступні засоби зв'язку. Зокрема, читайте 24 Канал. Залишайтеся в укритті. Не виходьте з укриття до офіційного повідомлення про закінчення тривоги.

Не виходьте з укриття до офіційного повідомлення про закінчення тривоги. Майте при собі набір першої допомоги. Завжди тримайте поруч набір першої допомоги, запас води та невеликий запас їжі.

Завжди тримайте поруч набір першої допомоги, запас води та невеликий запас їжі. Не панікуйте. Зберігайте спокій та дійте згідно з планом, це допоможе вам уникнути хаотичних дій та зберегти життя.

Зберігайте спокій та дійте згідно з планом, це допоможе вам уникнути хаотичних дій та зберегти життя. Допомагайте іншим. Якщо у вас є можливість, допомагайте літнім людям, дітям та іншим, хто може потребувати допомоги, дістатися до укриття.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович згодом констатував , що працюють захисники неба – тобто ППО. Він закликав дотримуватись інформаційної тиші.



Що взяти зі собою в укриття / Картинка 24 Каналу