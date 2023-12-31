У Кропивницькому та Кривому Розі чули звуки вибухів
Росія щодня продовжує завдавати ударів по Україні повітряними цілями. Зокрема, вибухи чули жителі Кропивницького та Кривого Рогу.
У неділю вранці, 31 грудня, про це стало відомо. Власне, після того, як по всій території нашої держави пролунала повітряна тривога та гучномовці закликали людей спускатися в укриття.
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Вибухи: Кривий Ріг та Кропивницькій
- Близько 13:32 журналісти Суспільного написали про вибухи у Кропивницькому, що є обласним центром Кіровоградської області. Через дві хвилини вони проінформували, що було гучно повторно. А о 13:46 – втретє.
- Про вибухи у Кривому Розі, що в Дніпропетровській області, також повідомили журналісти Суспільного близько 13:35
Наголосимо, що о 13:26 в Повітряних силах попереджали: "Уся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К Повітряно-космічних сил Росії з аеродрому "Моздок". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".
Згодом у ЗСУ написали про ракету, яка летить у бік Кіровоградщини північно-західним курсом (о 13:30).
Зафіксовано пуски (повторні – 24 Канал) ракет з повітря. Ракета летить на Кропивницький,
– констатували у Повітряних силах о 13:44.
Уже через дві хвилини, о 13:46, у Кропивницькому втретє лунали пролунали вибухи, за словами кореспондентів Суспільного.Зверніть увагу! Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович згодом констатував, що працюють захисники неба – тобто ППО. Він закликав дотримуватись інформаційної тиші.
Не нехтуйте тривогою!
- Швидко реагуйте. Як тільки ви почуєте сигнал повітряної тривоги, негайно перервіть усі справи та готуйтеся до дій.
- Знайдіть укриття. Негайно вирушайте до найближчого укриття або бомбосховища. Якщо ви знаходитесь у власному домі, спустіться до підвалу або внутрішньої кімнати без вікон.
- Захистіть себе. Лягайте на землю та захистіть голову руками, якщо ви опинилися на вулиці та не маєте можливості швидко дістатися до укриття.
- Слідкуйте за інформацією. Слухайте повідомлення ЗМІ через доступні засоби зв'язку. Зокрема, читайте 24 Канал.
- Залишайтеся в укритті. Не виходьте з укриття до офіційного повідомлення про закінчення тривоги.
- Майте при собі набір першої допомоги. Завжди тримайте поруч набір першої допомоги, запас води та невеликий запас їжі.
- Не панікуйте. Зберігайте спокій та дійте згідно з планом, це допоможе вам уникнути хаотичних дій та зберегти життя.
- Допомагайте іншим. Якщо у вас є можливість, допомагайте літнім людям, дітям та іншим, хто може потребувати допомоги, дістатися до укриття.