У Кропивницькому підтвердили ракетний удар по місту: там вже працюють екстрені служби
28 липня 2022 , 12:54Читать новость на русском
Джерело:Кропивницька ОВА
російські вбивці 28 липня завдали ракетного удару по Кропивницькому. Наразі немає інформації про жертв та руйнування.
Про це повідомили в Кропивницькій військовій адміністрації. Наразі в регіоні, станом на 12:54, триває повітряна тривога. О 13:00 ракетна небезпека минула.
До теми Ворог обстріляв військову частину на Київщині та Чернігівщині, є втрати серед особового складу
"Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Наполегливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", – написав очільник ОВА Андрій Райкович.