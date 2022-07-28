У Кропивницькому підтвердили ракетний удар по місту: там вже працюють екстрені служби

російські вбивці 28 липня завдали ракетного удару по Кропивницькому. Наразі немає інформації про жертв та руйнування.

Про це повідомили в Кропивницькій військовій адміністрації. Наразі в регіоні, станом на 12:54, триває повітряна тривога. О 13:00 ракетна небезпека минула.

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"Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Наполегливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом", – написав очільник ОВА Андрій Райкович.