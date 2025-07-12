У Кропивницькому та Черкасах пролунали вибухи

Звечора 11 липня Україна вкотре опинилась під атакою з боку Росії. Зокрема, у Черкасах та Кропивницькому пролунали вибухи.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

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Що відомо про вибухи?

Близько 23:48 у Черкасах та на околицях було чутно вибухи. До цього там була оголошена повітряна тривога.

О 00:04 повідомили про вибухи у Кропивницькому. У напрямку регіону летіли "Шахеди".

Близько 00:15 у Кропивницькому знову пролунала низка вибухів. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА в області.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, звечора 11 липня Росія запустила "Шахеди" по Україні. В низці областей оголосили повітряну тривогу через запуск дронів-камікадзе. Згодом було зафіксовано також ракетну загрозу. У деяких областях працює ППО.