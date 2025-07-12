У Кропивницькому та Черкасах пролунали вибухи
- Вибухи пролунали в Черкасах та Кропивницькому ввечері 11 липня через атаку з боку Росії.
- Перед вибухами була оголошена повітряна тривога, у напрямку регіонів летіли "Шахеди".
Звечора 11 липня Україна вкотре опинилась під атакою з боку Росії. Зокрема, у Черкасах та Кропивницькому пролунали вибухи.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.
Дивіться також Атака "Шахедами" по Україні, вибухи в низці регіонів Росії: хронологія 1234 дня війни
Що відомо про вибухи?
Близько 23:48 у Черкасах та на околицях було чутно вибухи. До цього там була оголошена повітряна тривога.
О 00:04 повідомили про вибухи у Кропивницькому. У напрямку регіону летіли "Шахеди".
Близько 00:15 у Кропивницькому знову пролунала низка вибухів. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА в області.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, звечора 11 липня Росія запустила "Шахеди" по Україні. В низці областей оголосили повітряну тривогу через запуск дронів-камікадзе. Згодом було зафіксовано також ракетну загрозу. У деяких областях працює ППО.