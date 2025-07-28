У Кропивницькому триває ліквідація пожежі після атаки, пошкоджена обласна філармонія

Уночі 28 липня Росія завдала комбінований удар по Україні. Під ворожим обстрілом перебував Кропивницький.

Повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників в Кіровоградській області оголосили ще о 23:09 27 липня. Ближче до 3 ранку 28 числа у Кропивницькому пролунали вибухи, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на Кропивницький 28 липня?

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович уточнив, що внаслідок атаки загиблих і травмованих немає. Наразі триває ліквідація пожежі.

Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії.

Після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, яка фіксуватиме наслідки.

Нагадаємо, що уночі противник також атакував Київ. У Дарницькому районі міста пошкоджено багатоповерхівку. Там постраждали мешканці будинку, серед яких – 2-річна дівчинка.

Уночі окупанти атакували Старокостянтинів на Хмельниччині ударними дронами та ракетами. Уранці 28 липня ворог запустив по місту кілька "Кинджалів". Там лунали вибухи.