Ворог вдарив по промисловому об'єкту у Кропивницькому: є жертва та постраждалі
Джерело:Андрій Райкович
Вранці 4 січня окупанти завдали удару по Кропивницькому. Ворог атакував промисловий об'єкт.
На жаль, внаслідок російського обстрілу є загиблий і постраждалі. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА, пише 24 Канал
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Окупанти вдарили по Кропивницькому
Андрій Райкович наголосив, що російський агресор продовжує тероризувати мирне населення.
Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий,
– розповів посадовець.
Додав, що деталі будуть згодом.
У деяких районах міста зникло світло
Суспільне пише, що після вибухів у деяких районах Кропивницького зникла електрика. Речниця "Кіровоградобленерго" зазначила, що інформації про аварійні відключення немає.
Електрику могли відключити в цілях безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл,
– сказала Олена Данильченко.
Якщо відключення буде тривати, про це повідомлять на сайті компанії.
О 10:19 на офіційному телеграм-каналі підприємства "Дніпро-Кіровоград" повідомили про відключення електроенергії на водопровідній насосній станції "Зона 2б", Зона 1. Попросили вибачення за "тимчасові незручності" й зазначили, що спеціалісти вже виїхали.Зауважимо, що повітряну тривогу на території Кіровоградської області оголосили о 09:38. Вже о 09:59 Повітряні сили повідомили, що ворожа ракета прямує на Кропивницький. Незабаром у місті пролунали вибухи.