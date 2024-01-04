Ворог вдарив по промисловому об'єкту у Кропивницькому: є жертва та постраждалі

Вранці 4 січня окупанти завдали удару по Кропивницькому. Ворог атакував промисловий об'єкт.

На жаль, внаслідок російського обстрілу є загиблий і постраждалі. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА, пише 24 Канал

Дивіться також Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому: зруйнували дитсадок, школу, пошкодили будинки

Окупанти вдарили по Кропивницькому

Андрій Райкович наголосив, що російський агресор продовжує тероризувати мирне населення.

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий,

– розповів посадовець.

Додав, що деталі будуть згодом.

У деяких районах міста зникло світло

Суспільне пише, що після вибухів у деяких районах Кропивницького зникла електрика. Речниця "Кіровоградобленерго" зазначила, що інформації про аварійні відключення немає.

Електрику могли відключити в цілях безпеки та щоб уникнути аварійної ситуації через обстріл,

– сказала Олена Данильченко.

Якщо відключення буде тривати, про це повідомлять на сайті компанії.

О 10:19 на офіційному телеграм-каналі підприємства "Дніпро-Кіровоград" повідомили про відключення електроенергії на водопровідній насосній станції "Зона 2б", Зона 1. Попросили вибачення за "тимчасові незручності" й зазначили, що спеціалісти вже виїхали.