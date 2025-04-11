Кротевич заявив, що у нього забрали держнагороду: у Нацгвардії прокоментували справу з орденом
- Богдан Кротевич заявив, що його орден Богдана Хмельницького II ступеня було забрано, але Нацгвардія пояснила, що це сталося через технічну помилку у документах.
- В НГУ виправили неточності та направили оновлене подання на нагородження Кротевича до Офісу Президента.
Український військовий та ексначальник штабу "Азову" Богдан Кротевич повідомив, що в нього забрали орден Богдана Хмельницького II ступеня. У Нацгвардії вже відреагували на інцидент та пояснили, що сталося.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну гвардію України.
До теми Ексначальник штабу "Азову" Богдан Кротевич закликав Сирського піти у відставку
В НГУ пояснили, що сталося з орденом Кротевича
В НГУ повідомили, що формування подання на нагородження кожного військового чи військової проходить з особливою відповідальністю. Однак, у процесі формування пакета документів можуть виникати окремі технічні помилки.
Так трапилося в попередньому поданні на вже колишнього начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдана Кротевича,
– наголосили в НГУ.
У повідомленні наголосили, що у найкоротші терміни неточності були виправлені, оновлене подання на нагородження Кротевича вже направлене до Офісу Президента для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення.
В НГУ додали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії 12,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України були відзначені державними нагородами.
Раніше Богдан Кротевич заявив, що командир бригади ще 4 місяці тому подав його до нагороди. У середу, 9 квітня, на сайті Офісу Президента з'явився указ, де Кротевич був у списку на нагородження, але вже 10 квітня, за словами військового, його ім'я зникло зі списку.