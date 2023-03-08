Карма знайде окупантів, – "Тавр" пояснив, чому ЗСУ не мають вбивати полонених на знак помсти

Російські військові розстріляли українського полоненого й відео страти потрапило в мережу. Богдан Кротевич "Тавр", який побував у російському полоні, вважає, що українські воїни не мають вбивати полонених окупантів на знак помсти.

Відповідну думку "Тавр" висловив у блозі на 24 Каналі. За його словами, на війні є чимало випадків, коли окупанти страчують українських полонених, проте не знімають це на відео та не публікують.

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В Україні має бути створений спецпідрозділ, який каратиме воєнних злочинців

Кротевич переконаний, що українські військові не можуть дозволити собі поведінку, як окупанти.

Поки ми не виграли цю війну, поки тисячі наших воїнів перебувають у полоні, ми зобов'язані пам'ятати про них та робити все, щоб повернути їх на рідну землю,

– зазначив "Тавр".

За його словами, Україні потрібно мати великий обмінний фонд. Крім того, Кротевич підтримує те, щоб полонених утримували в людських умовах.

"Для цього нам треба брати більше полонених. Чи варто їх утримувати в людських умовах? Я вважаю, що так. Можна порівняти, що тільки зараз до наших полонених стало більш лояльне ставлення. Останні обміни показали, що їх хоча б почали годувати. Іноді їм почали давати ліки, їх стали менше піддавати тортурам", – додав він.

Також "Тавр" заявив, що потенційні вбивства полонених на передку нашими військовими погіршать ситуацію для наших воїнів, яких утримує Росія.

Врешті-решт, Кротевич переконаний, що карма має наздогнати всіх окупантів, які вбивають українців. На його думку, в Україні має бути створений спецпідрозділ, який буде знаходити й карати воєнних злочинців після війни.

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