"Кров" війни: що не дає економіці перетворитися на дохлого віслюка

Гроші – це "кров" для війни. Для утримання одного кадрового військового потрібно 12 платників податків.

Ланцюг виживання

В українському випадку – це не чиновники чи бюджетники, а підприємці (дрібні, середні й великі), які наповнюють бюджет податками.

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Звісно, бюджетники та чиновники теж платять податки зі своїх зарплат. Але ці зарплати вони отримують за рахунок тих, хто виробляє блага, надає послуги чи сервіси, виробляє продукцію. Звісно, кожен, хто купує бензин чи гамбургер, теж платить податки.

Але не про те. Це типовий розрахунок податкового навантаження в країнах-членах НАТО.

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Ефективна економіка дає змогу належним чином забезпечувати захисників країни / Фото "Бізнес Цензор"

"Двигун" країни

В умовах війни особливо важливо, щоб економіка працювала, а не була дохлим віслюком.

Є економіка – є можливість купувати зброю, техніку, годувати, фінансувати, одягати, лікувати армію, забезпечувати військовим соціальні гарантії й так далі.

Важливо – Зеленський наголосив на важливості відновлення економіки: дивіться відео