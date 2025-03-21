Скандальній ексголові Хмельницької МСЕК продовжили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній голові Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі. Крім того, суд визначив альтернативу у вигляді застави розміром 230 мільйонів гривень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ВАКС.

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Що відомо про рішення суду

У четвер, 20 березня, відбулося судове засідання у справі голови Хмельницької МСЕК. Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокуратури САП та продовжив термін тримання під вартою для Крупи на 60 діб (до 18 травня включно).

Крім того, ВАКС визначив можливість внесення застави у розмірі 230 мільйонів гривень, як альтернативу триманню під вартою.

Якщо цю суму буде внесено, Крупа повинна буде дотримуватися кількох обов'язків: