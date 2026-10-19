Кружляв навколо Львова: ППО збила російський дрон біля міста, уламки пошкодили будинки

Росія вранці 19 жовтня намагалася атакувати Львів. ППО збила російський дрон, який описував кола біля міста.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Що відомо про атаку

О 7:38 російський безпілотник зайшов на територію області з Волині і взяв курс на Львів.

Деякий час він кружляв навколо міста, вилітав з регіону і повертався назад. Зрештою його збила ППО.

За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги нашим воїнам ППО вдалося збити ворожий безпілотник поблизу Львова,

– повідомив Козицький о 8:57.

Згодом він проінформував, що у селі Зубра Львівського району внаслідок падіння дрона пошкоджені 11 житлових будинків, гараж та 8 автівок.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, що вночі неодноразово гучно було й у Рівному. Після серії вибухів у місті уражено кілька об'єктів цивільної інфраструктури. Попередньо, двоє жінок поранені.

Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Серед усіх руйнувань – пошкоджено 2 станції метро.

А у Дніпрі Росія завдала удару по приватних будинках. Під завалами можуть бути люди, одна 84-річна постраждала.



