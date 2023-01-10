Донька Шойгу провела канікули в Дубаї, поки її ровесники гинуть на Донбасі, – ЗМІ

Високопосадовці у Росії, а точніше їхні діти, абсолютно відірвані від реалій. Одні навчаються за кордоном, інші – відпочивають там. Як-от донька Шойгу, яка ніжиться у Дубаї, поки гинуть її ровесники.

За даними опозиційних російських ЗМІ, Ксенія Шойгу, швидше за все, новорічні свята провела у Дубаї. Про це свідчить її спільне фото, зроблене з депутатом законодавчих зборів Вологодської області від "Єдиної Росії" Дєнісом Долженком.

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Відпочивала разом з депутатом

За даними журналістів, 6 січня Долженко опублікував світлину з пробіжки у Дубаї. На ній він позує у майці поблизу набережної та пляжів. У геолокації вказано Dubai Marina. А вже 7 січня на його сторінці з'явився допис з Ксенією Шойгу. Там уже геотег "Вологда".

Аналітики SOTA вивчили світлину. Вони дійшли до висновку, що кадр зробили у тому ж Дубаї. Долженко та Шойгу позували в одному з місцевих торгових центрів.

Зауважимо, що пробіжки Долженка у Дубаї вже викликали хвилю обурення у Росії. Так, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак пообіцяв, що депутата позбавлять членства у партії. Цікаво, що Долженко зауважив, що не є її членом. Мовляв, він лише представляє партію на регіональному законодавчому зібранні.

Ми не просто так наголосили на тому, що ровесники Ксенії Шойгу у цей час гинули на Донбасі. Лиш з 1 по 10 січня 2023 року ЗСУ вдалося ліквідувати 5 750 російських бійців. Якщо вже говорити про загальну статистику, то від початку повномасштабного вторгнення знищили 112 470 солдатів "другої армії світу".

Багате життя самих росіян бісить

Зауважимо, що напередодні у Росії спалахнув чималий скандал. Обурення викликали депутат Курської обласної думи Максим Васильєв, а також його дружина, депутатка від "Єдиної Росії", Світлана Васильєва. Вони вирішили на Новий рік вирушити до Мексики.

Мережею розлетілися відео з відпочинку подружжя. Але і це ще не все. Невдовзі їм навіть погрожували розправою. Причому, обіцяли покарати кувалдою ПВК "Вагнера". Тим самим інструментом, яким буцімто карають тих найманців, які порушили "статут".