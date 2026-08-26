Масштабні пожежі та вибухи у Росії: БпЛА уразили чергові НПЗ і склад Wildberries

Безпілотники атакували два важливі об’єкти ворога — Кстовськоий НПЗ у Нижньогородській області та логістичний центр Wildberries у тамбовському Котовську. На обох підприємствах спалахнули масштабні пожежі.

Такі атаки створюють серйозне навантаження на паливну та логістичну системи Росії. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.

Атака БпЛА по Росії 26 серпня: у яких регіонах є ураження?

Як повідомляли впродовж ночі 26 серпня місцеві жителі кількох російських регіонів та моніторингові спільноти у телеграмі, масована атака БпЛА була успішною щонайменше щодо двох об'єктів. Після низки вибухів там виникли масштабні пожежі, зафіксовані на відео та фото очевидців.

Мовиться про нафтопереробний завод у Кстові – це підприємство "Лукойл" у Нижньогородській області, як пише Exile+. Там спостерігається сильне задимлення після серії прильотів. Зауважимо, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних об'єктів у Росії із проєктною потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне й авіаційне паливо, які активно використовують для забезпечення потреб російських військ. Тож такі удари суттєво впливають на здатність ворога вести свою агресивну війну.



Пожежа на НПЗ у Кстові / Фото очевидців

Паралельно повторного ураження зазнав великий логістичний комплекс Wildberries у Котовську, що у Тамбовській області, площею близько 108 тисяч квадратних метрів. За наявними кадрами з місця події, на території об’єкта виникла масштабна пожежа, про що зазначають осінтери з Astra.

Почалася пожежа на Wildberries у Котовську: дивіться відео очевидців

А це вже вогонь охопив практично весь логістичний склад: дивіться відео очевидців

Цей центр є ключовим логістичним вузлом у Центральній Росії, який після виходу на повну потужність мав зберігати до 54 мільйонів одиниць товарів. Об'єкт уже зазнавав атаки 18 липня, тоді роботу комплексу тимчасово призупиняли.

Зауважимо, що станом на кінець липня компанія Wildberries уже втратила понад 1 мільйон квадратних метрів складів, через що вільних потужностей у Центральній Росії у неї фізично майже не залишилося. Водночас почалася кампанія з руйнування складів іншої важливої для фінансування російських військ та підтримки економіки логістичної фірми – Ozon.