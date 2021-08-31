КСУ не розглядатиме конституційність призначення Шкарлета міністром

Конституційний Суд України відмовився розглядати подання нардепів щодо того, чи конституційним було призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Конституційне подання направили 46 нардепів. Однак суд відмовив, ця ухвала є остаточною.

Раніше Судді Конституційного Суду відмовилися відкривати провадження у справі Шкарлета

Текст публікації Ольги Совгирі:

Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С. М. Міністром освіти і науки України".

Ухвала є остаточною.

Що відомо про призначення Шкарлета

Верховна Рада проголосувала за призначення Шкарлета міністром освіти 17 грудня. При цьому профільний комітет парламенту з питань освіти не підтримав подання його кандидатури.

5 березня до КСУ надійшло подання від депутатів про скасування рішення Ради стосовно призначення Шкарлета. Причиною називали кнопкодавство. Річ у тім, що за призначення надійшли голоси від деяких нардепів ОПЗЖ, яких не було тоді в сесійній залі.