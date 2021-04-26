КСУ візьметься за закон про люстрацію та спецконфіскації

Конституційний Суд України цього тижня розгляне конституційність спецконфіскації. Також судді візьмуться за перевірку положень закону про люстрацію на предмет конституційності

Про це повідомила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря. Також служителі Феміди розглянуть на відповідність Конституції низку статей ще 2 законів – "Про телебачення та радіомовлення", а також "Про кінематографію".

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Подання щодо спецконфіскації зробили нардепи

Цього тижня Конституційний Суд розглядатиме такі справи: щодо конституційності спецконфіскації, передбаченої Кримінальним кодексом; щодо конституційності низки положень закону "Про очищення влади" (так званий "закон про люстрацію"),

– написала нардепка.

Ініціатори подання кажуть, що спецконфіскація дублює конфіскацію

Зазначимо, що КСУ розпочав розгляд щодо конституційності статей Кримінального кодексу, що стосуються спецконфіскації, у березні 2021 року. Відповідне подання надійшло ще у серпні 2020 року від 47 нардепів, здебільшого від ОПЗЖ. Ініціатори звернення наголошують, що спецконфіскація дублює дію конфіскації.

Європейський суд розкритикував закон про люстрацію

Щодо закону про люстрацію, то ще у червні 2020 року Міністерство юстиції розробило законопроєкт про внесення змін до чинного документа. Однак згодом уряд ці зміни зняв. Згідно з висновком Європейського суду, поняття "люстрації" в Україні є занадто широким. Через це постраждали багато осіб, права яких потрібно відновити.

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