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Кто задерживает украинцев в Крыму и для чего они это делают

Грані правди 07:00, 8 березня 752 Читать новость на русском

ФСБ России вновь задержало в Крыму украинца. Брокера из Харькова – Константина Давыденко – обвинили в работе на украинскую разведку. Он стал 14 украинцем, которого в Крыму арестовали по подобным обвинениям.

Нужно понимать, что ФСБ в Крыму состоит по большей части из бывших сотрудников крымского СБУ. И они, судя по всему, всеми силами пытаются доказать новым хозяевам свою лояльность. Пока они ловят все новых украинских "диверсантов", Киев даже не может принять на заседании СНБО стратегию действий по полуострову. Пока они рассказывают всему миру о коварстве Киева – тема полуострова на Банковой звучит все реже.

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Самый частый вопрос, который задают сегодня – "за что арестовывают украинцев?". И самый точный ответ – "черт его знает". Мы часто думаем, что силовая вертикаль в авторитарной стране работает как отлаженный механизм, но в том и штука, что это не так. Очень часто резонансные уголовные дела появляются на свет просто как "эксцесс исполнителя".

Так было, например, с делом Олега Сенцова. Оно стало возможным лишь потому, что крымским СБУшникам, решившим перейти на сторону ФСБ, назначили переаттестацию на декабрь 2014 года. И им было важно придумать дело, которое бы доказало их преданность новым хозяевам.

Вот и родилась история про четырех парней, решивших взорвать в Симферополе "вечный огонь" и памятник Ленину. Один из них – вызволенный из российского плена Геннадий Афанасьев – рассказывал, что пытали его не россияне, а как раз бывшие сотрудники СБУ, которым крайне нужно было связать в этом распадающемся на части деле концы с концами. И они связали ценой четырех судеб.

Так же и в этом случае. Кто знает, какая частная амбиция могла стать основой для этой истории? Возможно, у какого-то отдела ФСБ не хватало нужных результатов для отчетности. Или кто-то захотел заработать новую звездочку на погоны. Да мало ли может быть причин, чтобы в условиях лояльного суда ФСБшник поиграл в вершителя судеб? Особенно, когда судьбы чужие.

Единственное, что ясно наверняка – список украинских политзаключенных рискует вырасти еще на одну фамилию. Просто потому, что российская правоохранительная система похожа на бультерьера – она сжимает челюсти куда охотнее, чем разжимает. Шаг назад выглядит как поражение и чреват выговорами, а потому дела всегда доводятся до финала. Того самого, что редко оставляет надежду на хэппи-энд их фигурантам.

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Константин Давыденко занимался оценкой недвижимости. Поездка в Крым перечеркнула его жизнь. Вывод очень прост. Не нужно ездить на оккупированные территории без крайней необходимости, потому что ваша жизнь может стать заложницей чужого карьерного рвения. Только и всего.

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини України СБУ Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Відеоблоги ФСБ Українці в полоні РФ Грані правди Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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