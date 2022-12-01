Кубракова призначили віцепрем'єром з відновлення України

У четвер, 1 грудня, Верховна Рада призначила Олександра Кубракова віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

На сайті Верховної Ради оприлюднені проєкти постанов про звільнення Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури України та про призначення його віцепрем’єр-міністром із відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

До теми Кубраков стане новим віцепрем'єром та об'єднає 2 міністерства, – нардеп

Кубракова призначили віцепрем'єром

Обидва документи зареєстровані у Верховній Раді 1 грудня.

Перед цим народний депутат України Ярослав Железняк повідомляв про те, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков піде зі своєї нинішньої посади, щоб стати віцепрем’єр-міністром, відповідальним за інфраструктуру та регіональний розвиток.

Нардеп зазначив, що спочатку слід проголосувати за звільнення Кубракова. "Потім у той самий день коаліція подасть постанови про призначення віцепрем’єр-міністром і об'єднання двох міністерств (інфраструктури та регіональної політики)", – зазначив він.

За призначення Кубракова віцепрем'єром проголосували 263 нардепів. Про це також повідомив Ярослав Железняк. При цьому його звільнення з попередньої посади підтримали 242 депутати.

Раніше нардеп оприлюднив текст відповідного подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль привітав Кубракова

Шмигаль привітав Кубракова з призначенням на нову посаду.

Посада віцепрем'єр-міністра – важливий сигнал і суспільству, і нашим партнерам, що відновлення вже сьогодні є нашим пріоритетом, і що відбудову треба починати прямо зараз. Об'єднання міністерств інфраструктури й розвитку громад та територій також дасть змогу покращити координацію у питаннях відбудови постраждалих від війни регіонів та походження найскладнішої в нашій історії зими,

– написав він.

Що відомо про Кубракова

У середу, 30 листопада, Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.

Зауважимо, міністром інфраструктури Кубракова призначили у травні 2021 року. До того він обіймав посаду голови "Укравтодору". У вересні 2022 року урядовець увійшов до списку "Лідерів" рейтингу TIME100 Next.

До речі, у цей рейтинг потрапили ще 2 українців – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та математик Марина В'язовська.

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