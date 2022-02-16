Це буде дурість, – Кучма не вірить, що Путін визнає проросійських бойовиків
Джерело:Інтерфакс-Україна
Леонід Кучма сумнівається, що Росія офіційно визнає своїх найманців на Донбасі. На його думку, це стало би "пострілом у власну ногу".
Другий український президент не вірить, що Володимир Путін наважиться на це. Мовляв, насправді Росія прагне "запхати" в Україну тотально контрольовані "псевдореспубліки".
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"Путін не піде на таку дурість"
Саме тому, вважає Кучма, там постійно торочать про необхідність дотримання мінських угод й розкидаються необґрунтованими звинуваченнями у бік України. "Тому офіційна відмова Росії від Мінських угод – а саме цим, безумовно, стало б формальне визнання бойовиків, було б пострілом у власну ногу", – наголосив він.
Й підкреслив, що "фактична анексія окремих районів Донеччини та Луганщини відбулася ще у 2014 році". Натомість формальної не сталося сьогодні (16 лютого) й сумнівно, що це взагалі можливо найближчим часом, переконаний Кучма.
Можемо звинувачувати Путіна у будь-чому, але я переконаний, що він дуже досвідчений чоловік і на таку дурість не піде,
– переконаний Кучма.
Російська тактика – постійний конфлікт
За словами другого президента, російська тактика, або й навіть стратегія, полягає у постійному конфлікті та утримуванні градусу напруги навколо України. Тож у рішенні Держдуми звернутися до Путіна щодо бойовиків він бачить подальше розкручування ескалації з боку Москви. Мовляв, якщо ескалація не військова, то медійна, політична або й економічна.
Реальні рішення ухвалює лише Кремль
"І тут, на мою думку, нічого не змінюється. Усі реальні рішення у Росії ухвалюють у Кремлі й тільки там. Тому звертати зайву увагу на те, що робить Дума, я не став би", – пояснив Кучма. Й навів кілька прикладів з часів свого президентства.
Мовляв, тоді російські депутати також ухвалювали гучні рішення, зокрема – про невизнання передачі Криму чи статусу Севастополя. Втім, все це було "порожніми балачками", аж поки захопити український півострів не вирішив Путін.
Що цьому передувало
- Ініціатором звернення до Путіна щодо визнання проросійських бойовиків була російська комуністична партія. Врешті, їхню зухвалу ідею підтримав 351 депутат.
- Згодом у Кремлі заявили, що Путін взяв до відома звернення Думи. При цьому, там визнали, що "легітимізація" бойовиків не корелюється з мінськими угодами.
Чи визнає Росія своїх найманців на Донбасі: дивіться відео