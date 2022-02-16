Це буде дурість, – Кучма не вірить, що Путін визнає проросійських бойовиків

Леонід Кучма сумнівається, що Росія офіційно визнає своїх найманців на Донбасі. На його думку, це стало би "пострілом у власну ногу".

Другий український президент не вірить, що Володимир Путін наважиться на це. Мовляв, насправді Росія прагне "запхати" в Україну тотально контрольовані "псевдореспубліки".

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"Путін не піде на таку дурість"

Саме тому, вважає Кучма, там постійно торочать про необхідність дотримання мінських угод й розкидаються необґрунтованими звинуваченнями у бік України. "Тому офіційна відмова Росії від Мінських угод – а саме цим, безумовно, стало б формальне визнання бойовиків, було б пострілом у власну ногу", – наголосив він.

Й підкреслив, що "фактична анексія окремих районів Донеччини та Луганщини відбулася ще у 2014 році". Натомість формальної не сталося сьогодні (16 лютого) й сумнівно, що це взагалі можливо найближчим часом, переконаний Кучма.

Можемо звинувачувати Путіна у будь-чому, але я переконаний, що він дуже досвідчений чоловік і на таку дурість не піде,

– переконаний Кучма.

Російська тактика – постійний конфлікт

За словами другого президента, російська тактика, або й навіть стратегія, полягає у постійному конфлікті та утримуванні градусу напруги навколо України. Тож у рішенні Держдуми звернутися до Путіна щодо бойовиків він бачить подальше розкручування ескалації з боку Москви. Мовляв, якщо ескалація не військова, то медійна, політична або й економічна.

Реальні рішення ухвалює лише Кремль

"І тут, на мою думку, нічого не змінюється. Усі реальні рішення у Росії ухвалюють у Кремлі й тільки там. Тому звертати зайву увагу на те, що робить Дума, я не став би", – пояснив Кучма. Й навів кілька прикладів з часів свого президентства.

Мовляв, тоді російські депутати також ухвалювали гучні рішення, зокрема – про невизнання передачі Криму чи статусу Севастополя. Втім, все це було "порожніми балачками", аж поки захопити український півострів не вирішив Путін.

Що цьому передувало

Ініціатором звернення до Путіна щодо визнання проросійських бойовиків була російська комуністична партія. Врешті, їхню зухвалу ідею підтримав 351 депутат.

Згодом у Кремлі заявили, що Путін взяв до відома звернення Думи. При цьому, там визнали, що "легітимізація" бойовиків не корелюється з мінськими угодами.

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