Київ передав Москві 11 своїх бомбардувальників: з'явилася реакція Леоніда Кучми

Виявилося, що 25 років тому Україна віддала Росії 11 своїх літаків. Країна-агресорка досі використовує їх. Експрезидент Леонід Кучма розповів, як так сталося.

Журналісти "Схем" провели сенсаційне розслідування і встановили, що Україна свого часу передала до Росії 11 своїх стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС та інше озброєння на суму 275 мільйонів доларів для погашення газових боргів. Відомо, що це відбулося за президентства Леоніда Кучми, передає 24 Канал.

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Що сказав Кучма

Експрезидент прокоментував розслідування "Схем". Він заявив, що якби стратегічні бомбардувальники залишились на озброєнні України, це не значно би допомогло їй в захисті від Росії.

Кучма наголосив, що Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55. Водночас політик упевнений, що "величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники" ще у перші дні війни стали б легкою здобиччю для окупантів як в повітрі, так і на аеродромах.

Крім того, Кучма сказав, що стратегічна зброя "не вписувалася в український масштаб". В України не було полігонів і достатньої території для випробувань ракет. А стратегічне озброєння, за словами колишнього президента, потребує стратегічного простору.

До слова, наразі щонайменше 6 літаків, переданих Україною, перебувають у бойовому складі армії Росії.