Кучма, Ющенко та Порошенко прийшли на церемонію прощання з Кравчуком: фото

У Києві 17 травня попрощалися з першим Президентом України Леонідом Кравчуком. Церемонію прощання відвідали й попередні українські президенти – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Раніше ми повідомляли, що Володимир та Олена Зеленські прийшли на церемонію прощання з Леонідом Кравчуком до Українського дому в Києві. Вони поклали квіти до труни, але з журналістами не спілкувалися.

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Окрім того, на церемонії прощання помітили і попередніх президентів – Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка. Вони навіть підійшли до ЗМІ.



Леонід Кучма розповів про Кравчука

Другий президент України Леонід Кучма сказав, що Кравчук був великою людиною і треба дякувати йому за те, що він зробив для України.

На його думку, якби Кравчук був "у строю" зараз, його роль була б значущою.



Петро Порошенко розповів про Кравчука

Водночас п'ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що пішла не просто людина, а ціла епоха. За його словами, Кравчук своїми зусиллями творив нашу незалежність.

Кучма, Ющенко та Порошенко прийшли на прощання з Кравчуком: відео



Додамо, що провести в останню путь Кравчука прийшли й інші колишні та чинні високопосадовці. Серед них – Віталій Кличко, Олександр Мороз, Олександр Ткаченко, брати Суркіси тощо.

Цікаво, що труну з першим президентом заносили військові під "Мелодія ля-мінор" Мирослава Скорика.

Що відомо про смерть Кравчука: коротко

Ще 10 травня у ЗМІ з'явилась інформація про смерть першого українського президента Леоніда Кравчука. Згодом сумну звістку підтвердила і Верховна Рада.

Стан здоров'я Кравчука погіршився у 2021 році. Наприкінці червня політику зробили операцію на серці. Леонід Кравчук навіть тривалий час лежав у реанімації.

Після цього Кравчука відправили на реабілітацію до Німеччини. Ще 10 січня президент Володимир Зеленський вітав Кравчука з днем народження. Бажав йому найшвидшого одужання.

Додамо, що Кравчук написав лист-звернення до українців. Останньою публічною заявою першого президента було, що ніхто й ніколи не підкорить український волелюбний народ.

Відео до теми – історія першого президента Леоніда Кравчука