Куди б не прийшла Росія – все гниє, – посол України в Японії про Курили та інші регіони

У Росії просили дозволу на провадження економічної діяльності на окупованих територіях, щоб дві країни могли спільно використовувати ці території. Японці були готові інвестувати у розвиток Курильських островів.

Про це у ефірі 24 каналу заявив надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. Він також додав, що, як тільки Японія поверне собі Курили – там буде фантастичний розвиток та процвітання.

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Куди б не прийшла нога росіянина – все гниє, це сто відсотків. Японці дуже добре знають цю істину,

– переконаний надзвичайний посол.

Корсунський розповідає, що росіяни просто не вміють зберігати блага природи та піклуватись про щось. Взяти хоча б те, що вони проводили танкові навчання на острові Торофу. За словами дипломата, японці сміялись неймовірно, бо не розуміли, хто нападатиме на острів танком.

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А правда також у тому, що Курильські острови не розвиваються, переконаний посол.

"Хоча Росія всіляко намагається показати, що туди щось інвестують – насправді нічого й близько немає, бо ніхто з інвесторів не піде на спірну територію," – резюмує Корсунський.

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