У ВМС розповіли про долю Чорноморського флоту Росії, який базувався в Криму

Росіяни передислокували майже всі бойові кораблі Чорноморського флоту до Новоросійська. У Севастополі залишилися лише допоміжні судна.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері 24 Каналу розповів, що така передислокація створила серйозні проблеми ворогу, але це був вимушений крок.

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Росія вимушено покинула Севастополь

За словами Плетенчука, Севастополь фактично завжди був і залишається головною базою Чорноморського флоту Росії. Це слід сприймати як вихідну точку для розуміння ситуації.

Пункт базування – це не лише логістика, а й повноцінна військова інфраструктура, яка забезпечує бойову готовність флоту. До прикладу, ті самі ракети "Калібр". Це ж не просто снаряд, який можна завантажити в торпедний апарат підводного човна, натиснути кнопку – і він полетить. Для його використання потрібен цілий комплекс підготовчих заходів, зокрема технічне обслуговування, зберігання, спорядження.

Усі ці елементи інфраструктури здебільшого були зосереджені у Криму, адже він набагато зручніший і стратегічно вигідніший за той самий Новоросійськ.

У Новоросійську складна навігація, особливо в період штормів, менше причального фронту, тобто фізично менше причалів. Саме тому для Росії стало серйозною проблемою те, що їм довелося покинути Севастополь,

– наголосив речник ВМС.

Наразі основним пунктом базування Чорноморського флоту став Новоросійськ. Це не питання вибору, а вимушений крок. Крим, як і Азовське море, нині майже повністю перебуває під вогневим контролем Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил. Росіяни неодноразово відчули це на собі, тож були змушені перемістити бойові кораблі.

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Наразі близько 60 – 70% боєздатних одиниць Чорноморського флоту перебувають саме в Новоросійську. У Криму залишаються здебільшого допоміжні судна – буксири, судна забезпечення, а також ті кораблі, що перебувають у ремонті або виведені з ладу. Наприклад, розвідувальний корабель "Іван Хурс" чи великі десантні кораблі, а також підводний човен, який, попри всі заяви, фактично вже не підлягає відновленню.