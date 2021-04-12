Куди можна перенести перемовини ТКГ: Арестович назвав перелік країн

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Перемовини Тристороньої контактної групи у майбутньому можна перенести до країни, яка не входить до НАТО. Щоправда, для цього потрібне рішення трьох сторін.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Раніше мовилось про перенесення перемовин з Білорусі до Польщі. Однак поки що це дуже віддалена перспектива. Про це заявив речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

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Чому не Польща

На думку Арестовича, Польща як майданчик не підійде для Росії.

"Тому що російсько-польські відносини відомі", – зауважив речник.

Куди можуть перенести перемовини

Арестович розповів, якщо мінські переговори будуть переносити, то теоретично – до Швеції або Австрії.

Швидше за все, якщо це станеться і ми можемо фантазувати, це буде щось на зразок Швеції, можливо, або Австрії – країни, яка не є членом НАТО,
– зазначив Арестович.

Спікер додав, що для Росії це дуже чутливе питання, а також наголосив, що Україна не може сама обрати місце перемовин. Повинне бути тристороннє рішення.

Що цьому передувало

  • Раніше віцепрем'єр та міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що після карантину для зустрічей ТКГ шукатимуть нове місто. Все через ворожу риторику Білорусі у бік України.
  • На ініціативу відреагували в Росії. У Кремлі наголосили, що потрібна позиція усіх сторін.
  • До слова, про заміну Мінська говорили ще у серпні, коли в Білорусі спалахнули масштабні протести. Тоді глава української делегації Леонід Кравчук припустив, що перемовини можна перенести до Відня.