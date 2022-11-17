Куди можуть перевести російські війська, що втекли з Херсона: Нарожний назвав приблизні напрямки

Російське угруповання, яке вийшло з правого берега Херсонщини, з великою ймовірністю перегрупують та переформатують для відновлення боєздатності і перекинуть на інший напрямок. Мова йде про 20 – 30 тисяч окупантів.

Куди перекинуть окупантів, що були під Херсоном

Варіантів таких напрямків є кілька, серед них – Донецький, Білоруський та навіть Сумський. Росіяни намагатимуться бити у спину українським силам, аби розірвати фронт та відтягнути їх від основних напрямків, тож потрібно бути готовими до атак. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Павло Нарожний.

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За його словами, найбільш ймовірно, що окупантів перекинуть на напрямок Бахмута та Мар'їнки.

Cаме там вони будуть атакувати, бо цей півмісяць, який підходить впритул до Сєвєродонецька, дуже їм муляє і вони хочуть його знести,

– вважає Нарожний.

Він додав, що росіяни вже кидають на величезну кількість солдатів на Павлівку, щоб відкинути українські підрозділи від Волновахи та позбавити їх вогневого контролю над залізницею та Мелітополем.

Вивільнилось і українське угруповання

Утім, військовий експерт зауважив, що з відходом загарбників з правобережжя Херсонської області вивільнилося не лише російське угруповання, а й наше. Зараз обороняти Херсон з порушеними мостами – відносно просто, а тому там не потрібно тримати багато сил. Відтак, українські вивільнені підрозділи підуть туди ж, куди й ті самі 20 – 30 тисяч росіян.

Крім того, важливо, що зі своїх позицій наші захисники дістають засобами вогневого ураження до виходу з Криму та до Мелітополя, тобто легко можуть знищувати логістику ворога. Тому російському угрупованню, яке вийшло з Херсона, і зараз перебуває в районі Олешків та Раденська, буде дуже важко.

Павло Нарожний про ймовірні напрямки, на які перекинуть російське угруповання з Херсона: дивіться відео

У росіян величезні втрати на Сході

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни мають величезні на Донеччині. Наприклад, після боїв у районі Майорська втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Його втрати складають понад 50% вбитими та пораненими. Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донбасу у підрозділах окупантів почастішали випадки дезертирства та суттєво погіршився морально-психологічний стан.

Тож кількість ліквідованих окупантів невпинно росте. Так, станом на ранок 16 листопада з початку повномасштабної війни загалом Росія втратила вже 82 710 солдатів.