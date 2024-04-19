Куди Росія відправить своїх "миротворців" з Карабаху

Після появи відео з виведенням з Нагірного Карабаху російських "миротворців" одразу виникла низка питань щодо того, чи вирушать вони до зони бойових дій в Україну, яка їхня чисельність, який потенціал для посилення тієї чи іншої локації.

Відпустка у Карабаху для "миротворців" завершилася

Почнемо із цифр. Так званий "російський миротворчий контингент" формувався на базі 15 окремої мотострілецької бригади 2 Центрального військового округу (відомої своїми злочинами у Броварському районі Київської області) та становив штатно 1960 осіб.

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Ці підрозділи не мають на озброєнні важкої техніки типу ОБТ, натомість мають повну штатну комплектацію з ББМ, переважно БТР-82А – 90 одиниць. Крім ББМ, підрозділи повністю укомплектовані автомобільною та спеціальною технікою, близько 400 одиниць.

Тобто в питаннях комплектацією технікою механізованої компоненти тут більш ніж достатньо, що вкрай рідко для підрозділу російських окупантів у зоні бойових дій в Україні.

Також підрозділи "РМК" були сформовані з кадрових військових, що значно відрізняє їх від складу більшості російських формувань, які зараз формуються з кого-небудь, але є нюанс. У кадровиків немає досвіду бойових дій, який є в кого-небудь. Загалом, для двох тисяч щасливчиків з "РМК", перебування в Нагірному Карабаху було відпусткою, а тепер їх із гранично високою ймовірністю закинуть у пекло.

Звичайно, 2 тисячі тіл не зіграють особливої погоди у зоні бойових дій, але в тій зоні, де вони з'являться, певний тиск все ж таки підвищиться. З урахуванням того, де оперує 15 ОМСБр, це може бути район Авдіївки, або Лиманський напрямок. Хоча, з урахуванням зростання важливості для ворожого командування наступу на Часів Яр, не виключена поява цих тіл і у тій локації.