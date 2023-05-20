Головна ціль окупантів: Буданов розповів, куди Росія випустила перші ракети 24 лютого

Найперші ракетні удари Росія спрямовувала на центри розвідки України. Окупанти хотіли заволодіти важливою інформацією.

24 лютого перша хвиля ракет та авіаударів була направлена на центри електронної радіотехнічної розвідки. Про це глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів у проєкті Дмитра Комарова.

До речі Їх застав момент, – Буданов розповів, коли Росія розпочала підготовку до війни проти України

Всі ключові об'єкти перевезли

Головне управління розвідки та Буданов особисто стали одними з головних цілей окупантів. Очільник відомства зазначає, це зрозуміло, оскільки в них всі інформація.

Якщо знищити наші ключові об'єкти...До речі, вони й це намагались зробити, однак було марно,

– додав Буданов.

Річ у тім, що за півтора місяця до вторгнення об'єкти були винесені в інші райони, адже про загрозу нападу розвідка знала. Зокрема, розвідка зробила передислокацію об'єктів дублювання органів електронного управління. Також за 3 місяці до 24 лютого перемістили архіви. Буданов підсумовує, таким чином зберегли найголовніше.

Росія готувала напад на 2021 рік

Буданов розповів, що Росія планувала повномасштабне вторгнення в Україну на березень 2021 року. Тоді б росіянам було легше, однак їх плани зірвали партнери України. У ЗМІ оприлюднили інформацію про підготовку.

Проте глава ГУР Міноборони зауважив, російські військові не покинули ті місця, в яких почали зосереджуватися у лютому – квітні 2021 року