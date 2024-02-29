Куди рухаються росіяни після Авдіївки: військовий огляд від Світана

Російські війська продовжують наступальні дії. Особливо напружена ситуація на Авдіївському та Запорізькому. Там російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити Тоненьке, Орлівку, Семенівку, Бердичі та Красногорівку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розібрав ситуацію біля Авдіївки.

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Сирський про ситуацію на фронті

За його словами, Красногорівка – це ще один серйозний рубіж. Ми утримуємо там декілька кілометрів фронту ще з 2014 року. Доволі непоганий укріпрайон.

Військовий експерт зазначив, що росіяни вперлися в підготовлений укріпрайон – це півколо добре видно на карті. Далі ворог пройти не зможе.



Де наступають росіяни / Скриншот з відео

Зараз намагаємося їх перехопити західніше Авдіївки – Сирський займається цим питанням. Там є декілька рубежів,

– розповів Роман Світан.

Була однозначна втрата керування при відході з Авдіївки. Зараз вона вже відновлюється й ми встигаємо перехопити росіян. Я думаю, що на якомусь з рубежів буде вже зупинено російський тиск. Все залежить напряму від кількості боєприпасів.

Збиття російського Су-34

Це вже 8 Сушка за останні декілька тижнів, що є практично річною кількістю виготовлення цього винищувача-бомбардувальника в Росії. При цьому росіяни продовжують використовувати “сушки”, аби скидати КАБи.

Якщо треба скинути достатню кількість авіабомб, розуміючи, що літаки під ризиком удару, – росіяни йтимуть на це й втрачатимуть літаки. Їх не зупинять ці втрати, вони будуть й надалі продовжувати,

– наголосив Роман Світан.

За його словами, головна задача росіян – закидати нашу лінію фронту КАБами. Цим треба користуватися й збивати літаки, проте трошки раніше, ніж вони скинуть ці КАБи.

"Су-34 це хороша машина, добре маневрує — поки на ній не висить достатня кількість бойового навантаження. Після того, як росіяни підвісили 6 КАБів Су-34 стає “неповороткою коровою”, яку збити достатньо легко. Його прикриває СУ-35, проте він не встигає відреагувати на ракети, навіть самі відходять чи інколи потрапляють під ракети", – пояснив військовий експерт.

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