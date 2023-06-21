Росіяни можуть готувати втечу до Криму: Коваленко пояснив, що на це вказує
Російські загарбники почали активніше окопуватися на підступах до Криму й на півночі півострова. Окупанти марно сподіваються, що їм вдасться зберегти контроль хоча б над Кримом під час наступу ЗСУ.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він припустив, що армія Росії ризикує опинитися в оточені, тож готується до відступу на півострів.
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У Кремлі вже почали визнавати, що найближчим часом російська армія втратить південь України. Водночас росіяни наївно сподіваються вберегти Крим.
Куди найзручніше тікати росіянам: дивіться відео
Росіяни можуть готуватися до втечі в Крим
Окупантам не вистачає людського ресурсу, аби утримувати материковий південь України, тому вони в паніці перекидають бійців з одного напрямку на інший.
Перекидаючи війська з лівого берега Херсонщини на Запорізький напрямок, противник дає можливість Силам оборони активізуватися на лівобережжі Херсонської області,
– сказав військово-політичний оглядач
Так, росіяни не зможуть втримувати лівий берег Херсонщини й втратять його. До того ж окупанти мають ризик перерізання основної своєї логістики, яка веде до Криму й відступати буде нікуди.
Російська армія може опинитися в оточені й вимушена буде тікати до Криму. Вже зараз окупанти формують найщільніші лінії оборони на півночі півострова біля Армянська, Медведівки, Джанкоя, Красноперекопська.
Військове керівництво Росії планує заповнювати позиції у Криму тими ресурсами, які тікатимуть з України,
– припустив Коваленко.
Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти заговорили про евакуацію з Генічеського району в разі прориву українських бійців. На думку військово-політичного оглядача, частина росіян може тікати у Донецьку область, однак основна частина хлине в Крим. З Бердянська окупантам простіше тікати до Маріуполя.
Яка ситуація в окупованому Криму
- Міноборони Британії повідомило, що Росія почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь готуючись до сценарію, що ЗСУ спробують зайти в Крим.
- Російські загарбники бідкаються, що 21 червня невідомі нібито пошкодили залізницю в районі Феодосії у тимчасово окупованому Криму.
- Росіяни зводять фортифікації впритул до сіл або навіть у самих населених пунктах. Це свідчить про те, що окупанти планують використати кримчан як живий щит.