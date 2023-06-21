Росіяни можуть готувати втечу до Криму: Коваленко пояснив, що на це вказує

Російські загарбники почали активніше окопуватися на підступах до Криму й на півночі півострова. Окупанти марно сподіваються, що їм вдасться зберегти контроль хоча б над Кримом під час наступу ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він припустив, що армія Росії ризикує опинитися в оточені, тож готується до відступу на півострів.

Читайте також Не більше, ніж риторика: що приховують окупанти за погрозами щодо ударів по Криму та Росії

У Кремлі вже почали визнавати, що найближчим часом російська армія втратить південь України. Водночас росіяни наївно сподіваються вберегти Крим.

Куди найзручніше тікати росіянам: дивіться відео

Росіяни можуть готуватися до втечі в Крим

Окупантам не вистачає людського ресурсу, аби утримувати материковий південь України, тому вони в паніці перекидають бійців з одного напрямку на інший.

Перекидаючи війська з лівого берега Херсонщини на Запорізький напрямок, противник дає можливість Силам оборони активізуватися на лівобережжі Херсонської області,

– сказав військово-політичний оглядач

Так, росіяни не зможуть втримувати лівий берег Херсонщини й втратять його. До того ж окупанти мають ризик перерізання основної своєї логістики, яка веде до Криму й відступати буде нікуди.

Російська армія може опинитися в оточені й вимушена буде тікати до Криму. Вже зараз окупанти формують найщільніші лінії оборони на півночі півострова біля Армянська, Медведівки, Джанкоя, Красноперекопська.

Військове керівництво Росії планує заповнювати позиції у Криму тими ресурсами, які тікатимуть з України,

– припустив Коваленко.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти заговорили про евакуацію з Генічеського району в разі прориву українських бійців. На думку військово-політичного оглядача, частина росіян може тікати у Донецьку область, однак основна частина хлине в Крим. З Бердянська окупантам простіше тікати до Маріуполя.

Яка ситуація в окупованому Криму