Поїхав і не повернувся: у Лівані зник глава іранських сил безпеки

Стало відомо, що вже кілька днів немає жодної звістки від командувача іранськими силами безпеки. Кудс Ісмаїл Каані зник безвісти під час поїздки у Бейрут.

До ліванської столиці Каані відправився після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли 27 вересня. Наприкінці минулого тижня Ізраїль завдав потужних ударів по Бейруту. Саме з того часу про долю Каані нічого не відомо.

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Каані зник безвісти

Один із офіційних осіб повідомив, що на момент атаки глава іранських сил безпеки перебував у південному передмісті Бейрута, відомому як Дахіє. Відомо, що удар по Дахії був спрямований на ліквідацію заступника Хасана Насралли Хашема Сафіддіна, з яким з того часу теж пропав зв'язок.

Однак чиновник каже, що Каані не зустрічався з Сафіддіном.

Другий чиновник також підтвердив, що Каані їздив до Лівану після вбивства Насралли, і іранська влада не змогла зв’язатися з ним після удару по Сафіддіну, який, як багато хто очікував, стане наступним лідером Хезболли.

"Хезболла" наразі не коментувала долю Сафіддіна.

Удари Ізраїлю по Дахійє, силовій базі Хезболли, призвели до ліквідації багатьох вищого керівництва угруповання, а також ряду іранських офіцерів з Корпусу вартових Ісламської революції.

До слова, 30 вересня Ізраїль розпочав обмежену наземну операцію у Лівані. А 6 жовтня стало відомо, що ЦАХАЛ поновив також наступ у Секторі Гази.